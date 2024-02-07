Офицеры из главка нагрянули с проверкой в свердловскую ГИБДД после скандала

08 февраля 2024 в 13:44 Размер текста - 17 +

Офицеры нагрянули в ГИБДД Сухого Лога Фото: Александр Кулаковский © URA.RU После скандала с избиением подростка автоинспекторами в ОГИБДД по Сухому Логу приехала проверка из ГУ МВД по Свердловской области. Офицеры посмотрят записи с камеры видеорегистратора и изучат документацию, уточнил источник URA.RU, близкий к силовым структурам. «Узнав о случившемся, в Сухой Лог прибыла делегация из нескольких офицеров свердловского главка. Они будут разговаривать с сотрудниками, которых обвинили в избиении подростка, смотреть записи с видеорегистратора служебной машины и проверять документацию», — пояснил собеседник агентства. По мнению инсайдера, инспекторов могут уволить из системы МВД по отрицательным мотивам. «Возможно, против них даже будет возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, если подтвердится факт избиения мальчика», — думает собеседник. Как ранее говорил URA.RU начальник пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых, соответствуют ли действительности опубликованные сведения, будет установлено в рамках начавшейся проверки. Если информация об избиении подтвердится, то последует комплекс безотлагательных мер реагирования со стороны руководства главка. История произошла ночью 7 февраля в Сухом Логу. Двое сотрудников ОГИБДД МВД «Сухоложский» при патрулировании заметили 16-летних подростков, которые находились без сопровождения взрослых. Парни оскорбили сотрудников и побежали прочь. Инспекторы догнали одного из них уже возле дома, второй успел проскочить в подъезд. Затем силовики якобы увезли парня в лес и ударили по голове. Сами инспекторы отрицают это и уверяют, что доставили ребенка домой и отдали родителям. Мама подростка написала заявление в полицию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После скандала с избиением подростка автоинспекторами в ОГИБДД по Сухому Логу приехала проверка из ГУ МВД по Свердловской области. Офицеры посмотрят записи с камеры видеорегистратора и изучат документацию, уточнил источник URA.RU, близкий к силовым структурам. «Узнав о случившемся, в Сухой Лог прибыла делегация из нескольких офицеров свердловского главка. Они будут разговаривать с сотрудниками, которых обвинили в избиении подростка, смотреть записи с видеорегистратора служебной машины и проверять документацию», — пояснил собеседник агентства. По мнению инсайдера, инспекторов могут уволить из системы МВД по отрицательным мотивам. «Возможно, против них даже будет возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, если подтвердится факт избиения мальчика», — думает собеседник. Как ранее говорил URA.RU начальник пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых, соответствуют ли действительности опубликованные сведения, будет установлено в рамках начавшейся проверки. Если информация об избиении подтвердится, то последует комплекс безотлагательных мер реагирования со стороны руководства главка. История произошла ночью 7 февраля в Сухом Логу. Двое сотрудников ОГИБДД МВД «Сухоложский» при патрулировании заметили 16-летних подростков, которые находились без сопровождения взрослых. Парни оскорбили сотрудников и побежали прочь. Инспекторы догнали одного из них уже возле дома, второй успел проскочить в подъезд. Затем силовики якобы увезли парня в лес и ударили по голове. Сами инспекторы отрицают это и уверяют, что доставили ребенка домой и отдали родителям. Мама подростка написала заявление в полицию.