Свердловские гаишники увезли подростка в лес и избили

07 февраля 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Сухом Логу (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сухом Логу (Свердловская область) два сотрудника ГИБДД ночью 7 февраля задержали подростка, вывезли его в лес и избили там. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Инспекторы при патрулировании заметили двоих 16-летних подростков, которые гуляли без сопровождения взрослых в позднее время. Парни оскорбили сотрудников и побежали, силовики погнались следом. У дома они смогли поймать одного из них. И, как уверяет мальчик, его увезли в лес и ударили там», — поделился собеседник агентства. По словам инсайдера, пострадавший, вернувшись домой, рассказал обо всем товарищу. «Эта переписка быстро вскрылась. Однако сотрудники уверяют, что доставили парня домой и передали родителям», — добавил источник. Мать подростка написала заявление на силовиков. Оно находится у сотрудников ПДН, уточнил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.

В Сухом Логу (Свердловская область) два сотрудника ГИБДД ночью 7 февраля задержали подростка, вывезли его в лес и избили там. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Инспекторы при патрулировании заметили двоих 16-летних подростков, которые гуляли без сопровождения взрослых в позднее время. Парни оскорбили сотрудников и побежали, силовики погнались следом. У дома они смогли поймать одного из них. И, как уверяет мальчик, его увезли в лес и ударили там», — поделился собеседник агентства. По словам инсайдера, пострадавший, вернувшись домой, рассказал обо всем товарищу. «Эта переписка быстро вскрылась. Однако сотрудники уверяют, что доставили парня домой и передали родителям», — добавил источник. Мать подростка написала заявление на силовиков. Оно находится у сотрудников ПДН, уточнил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.