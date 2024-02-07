Свердловские гаишники увезли подростка в лес и избили

В Сухом Логу (Свердловская область) два сотрудника ГИБДД ночью 7 февраля задержали подростка, вывезли его в лес и избили там. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Инспекторы при патрулировании заметили двоих 16-летних подростков, которые гуляли без сопровождения взрослых в позднее время. Парни оскорбили сотрудников и побежали, силовики погнались следом. У дома они смогли поймать одного из них. И, как уверяет мальчик, его увезли в лес и ударили там», — поделился собеседник агентства.
По словам инсайдера, пострадавший, вернувшись домой, рассказал обо всем товарищу. «Эта переписка быстро вскрылась. Однако сотрудники уверяют, что доставили парня домой и передали родителям», — добавил источник.
Мать подростка написала заявление на силовиков. Оно находится у сотрудников ПДН, уточнил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.
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