Свердловские гаишники увезли подростка в лес и избили

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Инцидент произошел в Сухом Логу (архивное фото) Фото:

В Сухом Логу (Свердловская область) два сотрудника ГИБДД ночью 7 февраля задержали подростка, вывезли его в лес и избили там. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Инспекторы при патрулировании заметили двоих 16-летних подростков, которые гуляли без сопровождения взрослых в позднее время. Парни оскорбили сотрудников и побежали, силовики погнались следом. У дома они смогли поймать одного из них. И, как уверяет мальчик, его увезли в лес и ударили там», — поделился собеседник агентства.

По словам инсайдера, пострадавший, вернувшись домой, рассказал обо всем товарищу. «Эта переписка быстро вскрылась. Однако сотрудники уверяют, что доставили парня домой и передали родителям», — добавил источник.

Мать подростка написала заявление на силовиков. Оно находится у сотрудников ПДН, уточнил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Сухом Логу (Свердловская область) два сотрудника ГИБДД ночью 7 февраля задержали подростка, вывезли его в лес и избили там. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Инспекторы при патрулировании заметили двоих 16-летних подростков, которые гуляли без сопровождения взрослых в позднее время. Парни оскорбили сотрудников и побежали, силовики погнались следом. У дома они смогли поймать одного из них. И, как уверяет мальчик, его увезли в лес и ударили там», — поделился собеседник агентства. По словам инсайдера, пострадавший, вернувшись домой, рассказал обо всем товарищу. «Эта переписка быстро вскрылась. Однако сотрудники уверяют, что доставили парня домой и передали родителям», — добавил источник. Мать подростка написала заявление на силовиков. Оно находится у сотрудников ПДН, уточнил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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