Дороги Челябинска обработают противогололедной смесью

В регионе ожидается похолодание до -15
В Челябинске ожидается похолодание до 15 градусов мороза, поэтому после уборки улиц от снега дороги обработают противогололедными смесями. Об этом сообщила мэр города Наталья Котова.
«Выыоз снега будет продолжаться, к вечеру ожидается понижение температуры до 15 градусов мороза. Проведем противогололедную обработку спусков, подъемов, поворотов, остановок. Работа на контроле», — уточнила Котова.
Ранее Котова сообщила о том, что за ночь в городе выпало порядка 22 мм осадков, ожидается еще 25 мм. Только за минувшую ночь вывезено около 30 тысяч кубометров снега.
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