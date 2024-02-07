Дороги Челябинска обработают противогололедной смесью

07 февраля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

В регионе ожидается похолодание до -15 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ожидается похолодание до 15 градусов мороза, поэтому после уборки улиц от снега дороги обработают противогололедными смесями. Об этом сообщила мэр города Наталья Котова. «Выыоз снега будет продолжаться, к вечеру ожидается понижение температуры до 15 градусов мороза. Проведем противогололедную обработку спусков, подъемов, поворотов, остановок. Работа на контроле», — уточнила Котова. Ранее Котова сообщила о том, что за ночь в городе выпало порядка 22 мм осадков, ожидается еще 25 мм. Только за минувшую ночь вывезено около 30 тысяч кубометров снега.

В Челябинске ожидается похолодание до 15 градусов мороза, поэтому после уборки улиц от снега дороги обработают противогололедными смесями. Об этом сообщила мэр города Наталья Котова. «Выыоз снега будет продолжаться, к вечеру ожидается понижение температуры до 15 градусов мороза. Проведем противогололедную обработку спусков, подъемов, поворотов, остановок. Работа на контроле», — уточнила Котова. Ранее Котова сообщила о том, что за ночь в городе выпало порядка 22 мм осадков, ожидается еще 25 мм. Только за минувшую ночь вывезено около 30 тысяч кубометров снега.