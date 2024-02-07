Дороги Челябинска обработают противогололедной смесью

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Вывоз снега. Челябинск., снегоуборочная техника, вывоз снега
В регионе ожидается похолодание до -15 Фото:

В Челябинске ожидается похолодание до 15 градусов мороза, поэтому после уборки улиц от снега дороги обработают противогололедными смесями. Об этом сообщила мэр города Наталья Котова.

«Выыоз снега будет продолжаться, к вечеру ожидается понижение температуры до 15 градусов мороза. Проведем противогололедную обработку спусков, подъемов, поворотов, остановок. Работа на контроле», — уточнила Котова.

Ранее Котова сообщила о том, что за ночь в городе выпало порядка 22 мм осадков, ожидается еще 25 мм. Только за минувшую ночь вывезено около 30 тысяч кубометров снега.

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В Челябинске ожидается похолодание до 15 градусов мороза, поэтому после уборки улиц от снега дороги обработают противогололедными смесями. Об этом сообщила мэр города Наталья Котова. «Выыоз снега будет продолжаться, к вечеру ожидается понижение температуры до 15 градусов мороза. Проведем противогололедную обработку спусков, подъемов, поворотов, остановок. Работа на контроле», — уточнила Котова. Ранее Котова сообщила о том, что за ночь в городе выпало порядка 22 мм осадков, ожидается еще 25 мм. Только за минувшую ночь вывезено около 30 тысяч кубометров снега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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