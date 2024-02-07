Екатеринбуржцы пригласили британского посла прогуляться по Крыму. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Британский посол впервые после своего назначения посетил Урал
Британский посол впервые после своего назначения посетил Урал Фото:

Екатеринбуржцы встретили британского посла Найджела Кейси на набережной Исети и предложили ему «прогуляться по Крыму». Свидетелем общения дипломата с горожанами стал корреспондент URA.RU.

Найджел Кейси прохаживался в компании генконсула Великобритании в Екатеринбурге Амира Котечи, когда к ним подошел журналист одной из местных телекомпаний. «Приглашаем вас прогуляться по Крыму, где вашими ракетами стреляют в мирных людей», — предложил репортер. Дипломаты сдержанно ответили: «Нет, спасибо».

Британский посол прибыл с неофициальным визитом в Екатеринбург накануне вечером. Известно, что он успел побывать на экскурсии в Ельцин Центре. Также, по неподтвержденной информации, Найджел Кейси прогулялся по дендропарку и пообедал в итальянском ресторане.

Господин Кейси отказался отвечать на вопросы журналистов
Господин Кейси отказался отвечать на вопросы журналистов
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Екатеринбуржцы встретили британского посла Найджела Кейси на набережной Исети и предложили ему «прогуляться по Крыму». Свидетелем общения дипломата с горожанами стал корреспондент URA.RU. Найджел Кейси прохаживался в компании генконсула Великобритании в Екатеринбурге Амира Котечи, когда к ним подошел журналист одной из местных телекомпаний. «Приглашаем вас прогуляться по Крыму, где вашими ракетами стреляют в мирных людей», — предложил репортер. Дипломаты сдержанно ответили: «Нет, спасибо». Британский посол прибыл с неофициальным визитом в Екатеринбург накануне вечером. Известно, что он успел побывать на экскурсии в Ельцин Центре. Также, по неподтвержденной информации, Найджел Кейси прогулялся по дендропарку и пообедал в итальянском ресторане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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