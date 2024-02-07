Британский посол впервые после своего назначения посетил Урал Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбуржцы встретили британского посла Найджела Кейси на набережной Исети и предложили ему «прогуляться по Крыму». Свидетелем общения дипломата с горожанами стал корреспондент URA.RU.

Найджел Кейси прохаживался в компании генконсула Великобритании в Екатеринбурге Амира Котечи, когда к ним подошел журналист одной из местных телекомпаний. «Приглашаем вас прогуляться по Крыму, где вашими ракетами стреляют в мирных людей», — предложил репортер. Дипломаты сдержанно ответили: «Нет, спасибо».

Британский посол прибыл с неофициальным визитом в Екатеринбург накануне вечером. Известно, что он успел побывать на экскурсии в Ельцин Центре. Также, по неподтвержденной информации, Найджел Кейси прогулялся по дендропарку и пообедал в итальянском ресторане.