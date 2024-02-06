06 февраля 2024

Ельцин Центр провел экскурсию для британского посла. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паблик-ток «Чего стоило слово пацана? Феномен уличной преступности на рубеже эпох 1980-1990-х годов». Екатеринбург, ельцин центр
Многие иностранные гости традиционно посещают Ельцин Центр Фото:

Прибывший с неофициальным визитом в Екатеринбург британский посол Найджел Кейси первым делом посетил Ельцин Центр. Свидетелями его экскурсии стали читатели URA.RU, которые поделились видео.

Судя по кадрам, в музее посла сопровождал генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Судя по всему, экскурсовод рассказывает иностранным гостям об эпохе правления Бориса Ельцина, о том, как он стал президентом и прочих исторических фактах.

Найджел Кейси прибыл в Екатеринбург накануне вечером. Он был замечен читателями агентства в аэропорту Кольцово. Визит британского посла носит частный характер. Подробности его программы на Урале не раскрываются.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прибывший с неофициальным визитом в Екатеринбург британский посол Найджел Кейси первым делом посетил Ельцин Центр. Свидетелями его экскурсии стали читатели URA.RU, которые поделились видео. Судя по кадрам, в музее посла сопровождал генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Судя по всему, экскурсовод рассказывает иностранным гостям об эпохе правления Бориса Ельцина, о том, как он стал президентом и прочих исторических фактах. Найджел Кейси прибыл в Екатеринбург накануне вечером. Он был замечен читателями агентства в аэропорту Кольцово. Визит британского посла носит частный характер. Подробности его программы на Урале не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...