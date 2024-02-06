Прибывший с неофициальным визитом в Екатеринбург британский посол Найджел Кейси первым делом посетил Ельцин Центр. Свидетелями его экскурсии стали читатели URA.RU, которые поделились видео.
Судя по кадрам, в музее посла сопровождал генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Судя по всему, экскурсовод рассказывает иностранным гостям об эпохе правления Бориса Ельцина, о том, как он стал президентом и прочих исторических фактах.
Найджел Кейси прибыл в Екатеринбург накануне вечером. Он был замечен читателями агентства в аэропорту Кольцово. Визит британского посла носит частный характер. Подробности его программы на Урале не раскрываются.
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