Ельцин Центр провел экскурсию для британского посла. Видео

07 февраля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Многие иностранные гости традиционно посещают Ельцин Центр Фото: Илья Московец © URA.RU Прибывший с неофициальным визитом в Екатеринбург британский посол Найджел Кейси первым делом посетил Ельцин Центр. Свидетелями его экскурсии стали читатели URA.RU, которые поделились видео. Судя по кадрам, в музее посла сопровождал генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Судя по всему, экскурсовод рассказывает иностранным гостям об эпохе правления Бориса Ельцина, о том, как он стал президентом и прочих исторических фактах. Найджел Кейси прибыл в Екатеринбург накануне вечером. Он был замечен читателями агентства в аэропорту Кольцово. Визит британского посла носит частный характер. Подробности его программы на Урале не раскрываются.

Прибывший с неофициальным визитом в Екатеринбург британский посол Найджел Кейси первым делом посетил Ельцин Центр. Свидетелями его экскурсии стали читатели URA.RU, которые поделились видео. Судя по кадрам, в музее посла сопровождал генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча. Судя по всему, экскурсовод рассказывает иностранным гостям об эпохе правления Бориса Ельцина, о том, как он стал президентом и прочих исторических фактах. Найджел Кейси прибыл в Екатеринбург накануне вечером. Он был замечен читателями агентства в аэропорту Кольцово. Визит британского посла носит частный характер. Подробности его программы на Урале не раскрываются.