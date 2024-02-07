Песков высказался о замене Милоша Биковича в «Белом лотосе» из-за поддержки РФ

Дмитрий Песков заявил. что сервис HBO сам решает, с кем сотрудничать
В Кремле не могут комментировать решение сервиса HBO убрать актера Милоша Биковича из сериала «Белый Лотос» из-за позиции артиста по поводу СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это совсем не наш вопрос. Мы не можем комментировать все вопросы. Это частная компания. Кого хочет — нанимает, кого не хочет — не нанимает. Уверен, у него будет много других интересных предложений», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.