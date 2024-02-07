Песков высказался о замене Милоша Биковича в «Белом лотосе» из-за поддержки РФ

Песков не стал комментировать отказ HBO от Милоша Биковича в «Белом Лотосе»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил. что сервис HBO сам решает, с кем сотрудничать Фото:

В Кремле не могут комментировать решение сервиса HBO убрать актера Милоша Биковича из сериала «Белый Лотос» из-за позиции артиста по поводу СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это совсем не наш вопрос. Мы не можем комментировать все вопросы. Это частная компания. Кого хочет — нанимает, кого не хочет — не нанимает. Уверен, у него будет много других интересных предложений», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

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В Кремле не могут комментировать решение сервиса HBO убрать актера Милоша Биковича из сериала «Белый Лотос» из-за позиции артиста по поводу СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это совсем не наш вопрос. Мы не можем комментировать все вопросы. Это частная компания. Кого хочет — нанимает, кого не хочет — не нанимает. Уверен, у него будет много других интересных предложений», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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