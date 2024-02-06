Аналитики раскрыли, на какую работу в ХМАО проще всего устроиться

В ХМАО проще всего устроиться в сферу торговли и автобизнеса

07 февраля 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Эксперты раскрыли сферы для работы в ХМАО с самым низким уровнем конкуренции Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Проще всего жители Югры могут устроиться на работу в сферы розничной торговли и автомобильного бизнеса. Конкуренция в этих профобластях в регионе на данный момент минимальна. Об этом агентству URA.RU сообщили аналитики онлайн-платформы HeadHunter. «Проще всего сегодня трудоустроиться в сфере розничной торговли, где на одну вакансию приходится лишь 1,5 резюме. В пятерку профобластей с низкой конкуренцией входят: „Автобизнес“ (1,6), „Продажи, обслуживание клиентов“ (2,2), „Рабочий персонал“ (3,2), „Транспорт, логистика“ и „Сельское хозяйство“ (по 3,4)», — отметили специалисты компании. Кроме того, ощутимо увеличилось количество вакансий в сфере страхования. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 67%. Также работодатели чаще стали искать среди югорчан менеджеров, маркетологов и административный персонал. В целом за первый месяц 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе было открыто около 10 тысяч вакансий, что на 21% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Ранее URA.RU писало о том, что самые высокооплачиваемые вакансии в сфере образования и науки Югры у лаборантов и бизнес-тренеров. В среднем соискателям на эти должности предлагают зарплату в 70-75 тысяч рублей ежемесячно.

Проще всего жители Югры могут устроиться на работу в сферы розничной торговли и автомобильного бизнеса. Конкуренция в этих профобластях в регионе на данный момент минимальна. Об этом агентству URA.RU сообщили аналитики онлайн-платформы HeadHunter. «Проще всего сегодня трудоустроиться в сфере розничной торговли, где на одну вакансию приходится лишь 1,5 резюме. В пятерку профобластей с низкой конкуренцией входят: „Автобизнес“ (1,6), „Продажи, обслуживание клиентов“ (2,2), „Рабочий персонал“ (3,2), „Транспорт, логистика“ и „Сельское хозяйство“ (по 3,4)», — отметили специалисты компании. Кроме того, ощутимо увеличилось количество вакансий в сфере страхования. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 67%. Также работодатели чаще стали искать среди югорчан менеджеров, маркетологов и административный персонал. В целом за первый месяц 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе было открыто около 10 тысяч вакансий, что на 21% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Ранее URA.RU писало о том, что самые высокооплачиваемые вакансии в сфере образования и науки Югры у лаборантов и бизнес-тренеров. В среднем соискателям на эти должности предлагают зарплату в 70-75 тысяч рублей ежемесячно.