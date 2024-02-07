Генерал Завгородний уволился из ФТС после скандального задержания

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Социальный комитет и комитет по региональной политике. Курган, пустое кресло, кресло
Олег Завгородний по собственному желанию ушел из ФТС Фото:

Начальник Главного управления тылового обеспечения Олег Завгородний был уволен из Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Ранее в telegram-каналах распространялась информация, что Завгородний якобы принимал участие в пьяном дебоше с дракой в отеле в Калининграде.

«Из ФТС уволили начальника Главного управления тылового обеспечения Олега Завгороднего», — говорится в сообщении. Слова передает РБК. Отмечается, что Завгородний написал заявление на увольнение по собственному желанию 6 февраля.

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Начальник Главного управления тылового обеспечения Олег Завгородний был уволен из Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Ранее в telegram-каналах распространялась информация, что Завгородний якобы принимал участие в пьяном дебоше с дракой в отеле в Калининграде. «Из ФТС уволили начальника Главного управления тылового обеспечения Олега Завгороднего», — говорится в сообщении. Слова передает РБК. Отмечается, что Завгородний написал заявление на увольнение по собственному желанию 6 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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