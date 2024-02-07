Генерал Завгородний уволился из ФТС после скандального задержания

Олег Завгородний по собственному желанию ушел из ФТС
Начальник Главного управления тылового обеспечения Олег Завгородний был уволен из Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Ранее в telegram-каналах распространялась информация, что Завгородний якобы принимал участие в пьяном дебоше с дракой в отеле в Калининграде.
«Из ФТС уволили начальника Главного управления тылового обеспечения Олега Завгороднего», — говорится в сообщении. Слова передает РБК. Отмечается, что Завгородний написал заявление на увольнение по собственному желанию 6 февраля.
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