Челябинский оборонный завод «Полет» сменит владельца

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АО НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина. Челябинск, айти, it-технологиии, радиолокационная станция, радиолокатор, производство, локатор, нииит
Сделку должна согласовать Федеральная антимонопольная служба Фото:

Радиозавод «Полет» в Челябинске переходит к новому владельцу. Как сообщили 7 февраля URA.RU источники на предприятии, торги уже состоялись, осталось согласовать сделку в ФАС. До этого момента завод остается под контролем входящего в структуру «Ростеха» концерна «Вега».

«Завод остался внутри госкорпорации. Новый владелец связан с АО „Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы имени А.М. Брейгина“ (АО НИИИТ-РК им. А.М. Брейгина)», — пояснил инсайдер.

Гендиректор предприятия Дмитрий Довженко не стал комментировать эту информацию. Руководитель НИИ Дмитрий Брейгин также воздержался от комментариев. В пресс-службу госкорпорации «Ростех» отправлен официальный запрос, ответ на который на момент подготовки новости не пришел и будет опубликован по поступлении.

Челябинский радиозавод «Полет» производит наукоемкое радиотехническое оборудование для гражданской авиации, а также продукцию для оборонных нужд. «Полет» является одним из крупнейших предприятий радиотехнической промышленности страны.

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Радиозавод «Полет» в Челябинске переходит к новому владельцу. Как сообщили 7 февраля URA.RU источники на предприятии, торги уже состоялись, осталось согласовать сделку в ФАС. До этого момента завод остается под контролем входящего в структуру «Ростеха» концерна «Вега». «Завод остался внутри госкорпорации. Новый владелец связан с АО „Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы имени А.М. Брейгина“ (АО НИИИТ-РК им. А.М. Брейгина)», — пояснил инсайдер. Гендиректор предприятия Дмитрий Довженко не стал комментировать эту информацию. Руководитель НИИ Дмитрий Брейгин также воздержался от комментариев. В пресс-службу госкорпорации «Ростех» отправлен официальный запрос, ответ на который на момент подготовки новости не пришел и будет опубликован по поступлении. Челябинский радиозавод «Полет» производит наукоемкое радиотехническое оборудование для гражданской авиации, а также продукцию для оборонных нужд. «Полет» является одним из крупнейших предприятий радиотехнической промышленности страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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