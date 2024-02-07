Екатеринбуржец, которого спустя 5 дней нашли в больнице, потерял память

Екатеринбуржец Иван Шубин, которого спустя пять дней нашли в больнице с черепно-мозговой травмой, не помнит событий, случившихся с ним с момента пропажи. Об этом URA.RU рассказал один из родственников мужчины.
«Иван сейчас лежит в больнице. Нам он сказал, что не помнит, что с ним произошло вечером 2 февраля», — пояснил собеседник агентства. Другой родственник Шубина от общения с журналистом отказался. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили URA.RU, что противоправных действий в отношении мужчины совершено не было.
Шубин 2 февраля отдыхал в бане с друзьями в селе Горный Щит. Вечером он вызвал такси и поехал домой. Однако с того момента никто из родственников его не видел. Мужчину нашли 7 февраля в одной из екатеринбургских больниц.
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