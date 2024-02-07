Екатеринбуржец, которого спустя 5 дней нашли в больнице, потерял память

07 февраля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Мужчина находится под присмотром врачей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржец Иван Шубин, которого спустя пять дней нашли в больнице с черепно-мозговой травмой, не помнит событий, случившихся с ним с момента пропажи. Об этом URA.RU рассказал один из родственников мужчины. «Иван сейчас лежит в больнице. Нам он сказал, что не помнит, что с ним произошло вечером 2 февраля», — пояснил собеседник агентства. Другой родственник Шубина от общения с журналистом отказался. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили URA.RU, что противоправных действий в отношении мужчины совершено не было. Шубин 2 февраля отдыхал в бане с друзьями в селе Горный Щит. Вечером он вызвал такси и поехал домой. Однако с того момента никто из родственников его не видел. Мужчину нашли 7 февраля в одной из екатеринбургских больниц.

Екатеринбуржец Иван Шубин, которого спустя пять дней нашли в больнице с черепно-мозговой травмой, не помнит событий, случившихся с ним с момента пропажи. Об этом URA.RU рассказал один из родственников мужчины. «Иван сейчас лежит в больнице. Нам он сказал, что не помнит, что с ним произошло вечером 2 февраля», — пояснил собеседник агентства. Другой родственник Шубина от общения с журналистом отказался. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили URA.RU, что противоправных действий в отношении мужчины совершено не было. Шубин 2 февраля отдыхал в бане с друзьями в селе Горный Щит. Вечером он вызвал такси и поехал домой. Однако с того момента никто из родственников его не видел. Мужчину нашли 7 февраля в одной из екатеринбургских больниц.