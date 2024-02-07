Челябинские власти подпишут соглашение с провинцией Ирана

Челябинские власти углубление отношений с Ираном зафиксируют в соглашении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Челябинской области подпишут соглашение с провинцией Хорасан-Резави Ирана. Как сообщили в пресс-службе челябинского минпрома, рабочие вопросы вице-губернатор Иван Куцевляк обсудил с замглавы провинции Чаманди Абольфазлом.

«На стадии согласования находится соглашение между регионами, инициированное губернатором Алексеем Текслером. Подписание планируется провести в рамках ответного визита челябинской делегации в республику Иран в 2024 году. Иван Куцевляк в формате видеоконференции провел встречу с вице-губернатором провинции Чаманди Абольфазлом», — рассказали в минпроме.

Речь шла об углублении сотрудничества в рамках работы транспортного коридора «Север-Юг». Также обсудили вопросы активизации сотрудничества предприятий и совместные усилия в образовательной сфере.

«За 2023 год объем челябинского экспорта Иран увеличился в четыре раза. Чтобы поддерживать эту тенденцию, планируем совместно с РЖД развивать транспортный коридор и укреплять партнерство компаний. Для этого прорабатываем организацию бизнес-миссии в провинцию Хорасан-Резави», — отметил Куцевляк.

Визит делегации Ирана в Челябинскую область состоялся в ноябре 2023 года. На встрече Текслера с коллегой Ягуба Али Назари наметили вопросы сотрудничества регионов. Теперь стороны перешли к предметному обсуждению договоренностей и начале работы по ним.

Директор филиала АО «РЖД Логистика» в Челябинске Андрей Репин заявил о готовности увеличивать грузооборот. Компания выходит на отправку в направлении Ирана двух контейнерных составов в месяц. Показатель планируют увеличить до четырех.

На базе Челябинского госуниверситета открылась программа с изучением фарси. Вуз совместно с партнером, Мешхедским университетом имени Фирдоуси, намерен проводить конференции, студенческие и преподавательские обмены.