Пассажиры рейса Челябинск — Санкт-Петербург полтора часа ждут взлета

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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, салон самолета, самолет
Посадка пассажиров завершилась, но самолет не может улететь Фото:

Пассажиры рейса Челябинск — Санкт-Петербург, который осуществляет авиакомпания «Победа», второй час сидят в самолете и ждут вылета. В распоряжении URA.RU появилось видео, на котором один из членов экипажа назвал в качестве причины задержки вылета сильные осадки, с которыми не справляются наземные службы аэропорта.

«В целом мы стоим, потому что не справляются наземные службы аэропорта. Не хватает снегоуборочной техники», — объясняет причины задержки один из членов экипажа.

При этом на том же видео слышны возмущенные голоса пассажиров. Многие недоумевают, зачем было необходимо усаживать их в самолет. Многие высказывают мысль о том, что с таким же успехом они могли остаться в здании аэропорта. «Там [в аэропорту] хотя бы можно походить, размяться, покушать», — говорят пассажиры.

В ночь на 7 февраля в Челябинской области начался сильный снежный шторм. Аэропорты в Челябинске и Магнитогорске оказались не готовы к таким осадкам. Из-за этого было принято решение о переносе сразу нескольких авиарейсов. Пассажирам пришлось по шесть часов ждать вылета.

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Пассажиры рейса Челябинск — Санкт-Петербург, который осуществляет авиакомпания «Победа», второй час сидят в самолете и ждут вылета. В распоряжении URA.RU появилось видео, на котором один из членов экипажа назвал в качестве причины задержки вылета сильные осадки, с которыми не справляются наземные службы аэропорта. «В целом мы стоим, потому что не справляются наземные службы аэропорта. Не хватает снегоуборочной техники», — объясняет причины задержки один из членов экипажа. При этом на том же видео слышны возмущенные голоса пассажиров. Многие недоумевают, зачем было необходимо усаживать их в самолет. Многие высказывают мысль о том, что с таким же успехом они могли остаться в здании аэропорта. «Там [в аэропорту] хотя бы можно походить, размяться, покушать», — говорят пассажиры. В ночь на 7 февраля в Челябинской области начался сильный снежный шторм. Аэропорты в Челябинске и Магнитогорске оказались не готовы к таким осадкам. Из-за этого было принято решение о переносе сразу нескольких авиарейсов. Пассажирам пришлось по шесть часов ждать вылета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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