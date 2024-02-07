Пассажиры рейса Челябинск — Санкт-Петербург полтора часа ждут взлета

Пассажиры рейса Челябинск — Санкт-Петербург, который осуществляет авиакомпания «Победа», второй час сидят в самолете и ждут вылета. В распоряжении URA.RU появилось видео, на котором один из членов экипажа назвал в качестве причины задержки вылета сильные осадки, с которыми не справляются наземные службы аэропорта.
«В целом мы стоим, потому что не справляются наземные службы аэропорта. Не хватает снегоуборочной техники», — объясняет причины задержки один из членов экипажа.
При этом на том же видео слышны возмущенные голоса пассажиров. Многие недоумевают, зачем было необходимо усаживать их в самолет. Многие высказывают мысль о том, что с таким же успехом они могли остаться в здании аэропорта. «Там [в аэропорту] хотя бы можно походить, размяться, покушать», — говорят пассажиры.
В ночь на 7 февраля в Челябинской области начался сильный снежный шторм. Аэропорты в Челябинске и Магнитогорске оказались не готовы к таким осадкам. Из-за этого было принято решение о переносе сразу нескольких авиарейсов. Пассажирам пришлось по шесть часов ждать вылета.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.