Генпрокурор РФ провел кадровые перестановки в ХМАО

Генпрокурор РФ Краснов поменял глав ведомств в двух городах ХМАО

08 ноября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Новые назначения в Мегионе и Радужном Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел ротацию кадров в ХМАО. Изменения коснулись прокуроров городов Мегиона и Радужного, сообщает прокуратура Югры. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора города Мегиона назначен Лукьянов А.Н.», — сообщает пресс-служба ведомства. С 2018 года Александр Лукьянов занимал должность заместителя прокурора в Сургуте. На должность прокурора Радужного назначен Александр Остальцов, который до этого четыре года возглавлял прокуратуру Мегиона. Источник URA.RU в силовых структурах добавил, что переход Остальцова был предрешен. «У Остальцова были напряженные отношения с местными властями. Несмотря на давление элит, он не боялся заводить на них дела о коррупции. Так вскрылись истории со сливом нефти на даче зятя покойного мэра Дейнеки, с дракой чиновника с подростками и ряд других. Появилось уголовное дело на администрацию по халатности из-за строительства „Мега-парка“. Новый прокурор создаст проблемы для местной оппозиции, у которой с Остальцовым, по слухам, был вполне устойчивый тандем», — сообщает инсайдер.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел ротацию кадров в ХМАО. Изменения коснулись прокуроров городов Мегиона и Радужного, сообщает прокуратура Югры. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора города Мегиона назначен Лукьянов А.Н.», — сообщает пресс-служба ведомства. С 2018 года Александр Лукьянов занимал должность заместителя прокурора в Сургуте. На должность прокурора Радужного назначен Александр Остальцов, который до этого четыре года возглавлял прокуратуру Мегиона. Источник URA.RU в силовых структурах добавил, что переход Остальцова был предрешен. «У Остальцова были напряженные отношения с местными властями. Несмотря на давление элит, он не боялся заводить на них дела о коррупции. Так вскрылись истории со сливом нефти на даче зятя покойного мэра Дейнеки, с дракой чиновника с подростками и ряд других. Появилось уголовное дело на администрацию по халатности из-за строительства „Мега-парка“. Новый прокурор создаст проблемы для местной оппозиции, у которой с Остальцовым, по слухам, был вполне устойчивый тандем», — сообщает инсайдер.