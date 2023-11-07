07 ноября 2023

Генпрокурор РФ провел кадровые перестановки в ХМАО

Генпрокурор РФ Краснов поменял глав ведомств в двух городах ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Краснов. stock, stock, краснов игорь
Новые назначения в Мегионе и Радужном Фото:

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел ротацию кадров в ХМАО. Изменения коснулись прокуроров городов Мегиона и Радужного, сообщает прокуратура Югры.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора города Мегиона назначен Лукьянов А.Н.», — сообщает пресс-служба ведомства. С 2018 года Александр Лукьянов занимал должность заместителя прокурора в Сургуте. На должность прокурора Радужного назначен Александр Остальцов, который до этого четыре года возглавлял прокуратуру Мегиона.

Источник URA.RU в силовых структурах добавил, что переход Остальцова был предрешен. «У Остальцова были напряженные отношения с местными властями. Несмотря на давление элит, он не боялся заводить на них дела о коррупции. Так вскрылись истории со сливом нефти на даче зятя покойного мэра Дейнеки, с дракой чиновника с подростками и ряд других. Появилось уголовное дело на администрацию по халатности из-за строительства „Мега-парка“. Новый прокурор создаст проблемы для местной оппозиции, у которой с Остальцовым, по слухам, был вполне устойчивый тандем», — сообщает инсайдер.

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел ротацию кадров в ХМАО. Изменения коснулись прокуроров городов Мегиона и Радужного, сообщает прокуратура Югры. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора города Мегиона назначен Лукьянов А.Н.», — сообщает пресс-служба ведомства. С 2018 года Александр Лукьянов занимал должность заместителя прокурора в Сургуте. На должность прокурора Радужного назначен Александр Остальцов, который до этого четыре года возглавлял прокуратуру Мегиона. Источник URA.RU в силовых структурах добавил, что переход Остальцова был предрешен. «У Остальцова были напряженные отношения с местными властями. Несмотря на давление элит, он не боялся заводить на них дела о коррупции. Так вскрылись истории со сливом нефти на даче зятя покойного мэра Дейнеки, с дракой чиновника с подростками и ряд других. Появилось уголовное дело на администрацию по халатности из-за строительства „Мега-парка“. Новый прокурор создаст проблемы для местной оппозиции, у которой с Остальцовым, по слухам, был вполне устойчивый тандем», — сообщает инсайдер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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