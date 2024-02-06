Цена внедорожника 4,5 миллиона рублей (архивное фото)
Генеральный директор госкомпании «Ямалгосснаб» Владимир Жадовский заказал на нужды компании китайский внедорожник TANK 300 City Premium. Информация о покупке автомобиля появилась на портале госсзакупок.
«Легковой автомобиль TANK 300 City Premium (или эквивалент). Год выпуска не позднее 2023 года. Цена договора 4 504 943,33 рублей», — указано в заявке на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Корреспондент URA.RU направил запрос в «Ямалгосснаб», чтобы уточнить подробности заявки на приобретение автомобиля. На момент публикации ответ не поступил.
Скрин с сайта Единой информационной системы в сфере закупок
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