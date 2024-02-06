06 февраля 2024

Чиновник из ЯНАО заказал себе «Танк». Скрин

Гендиректор «Ямалгосснаба» Жадовский заказал себе китайский внедорожник TANK
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, китайский автопром, автомобиль tank, автомобиль танк
Цена внедорожника 4,5 миллиона рублей (архивное фото) Фото:

Генеральный директор госкомпании «Ямалгосснаб» Владимир Жадовский заказал на нужды компании китайский внедорожник TANK 300 City Premium. Информация о покупке автомобиля появилась на портале госсзакупок.

«Легковой автомобиль TANK 300 City Premium (или эквивалент). Год выпуска не позднее 2023 года. Цена договора 4 504 943,33 рублей», — указано в заявке на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Корреспондент URA.RU направил запрос в «Ямалгосснаб», чтобы уточнить подробности заявки на приобретение автомобиля. На момент публикации ответ не поступил.

Скрин с сайта Единой информационной системы в сфере закупок
Скрин с сайта Единой информационной системы в сфере закупок
Фото:

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Генеральный директор госкомпании «Ямалгосснаб» Владимир Жадовский заказал на нужды компании китайский внедорожник TANK 300 City Premium. Информация о покупке автомобиля появилась на портале госсзакупок. «Легковой автомобиль TANK 300 City Premium (или эквивалент). Год выпуска не позднее 2023 года. Цена договора 4 504 943,33 рублей», — указано в заявке на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Корреспондент URA.RU направил запрос в «Ямалгосснаб», чтобы уточнить подробности заявки на приобретение автомобиля. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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