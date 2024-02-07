Иноагент Венедиктов попросил США об интервью с Байденом. Фото

07 февраля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Алексей Венедиктов хочет взять интервью у Джо Байдена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* (признан Минюстом иноагентом в России) попросил об интервью с американским президентом Джо Байденом через посла США в России Линн Трейси. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Запросил интервью президента Байдена. Такеру Карлсону можно, а мне нельзя?» — сообщил Венедиктов. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале после встречи с американским послом. Ранее американский экс-телеведущий Fox News Такер Карлсон прибыл в Москву, после чего СМИ сразу начали писать о его планах взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Позже сам журналист заявил о беседе с российским главой, отметив, что американцы должны узнать все, что происходит в РФ и на Украине. Интервью Путина Карлсону может быть опубликовано 8 февраля, передает «Национальная служба новостей».

Экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* (признан Минюстом иноагентом в России) попросил об интервью с американским президентом Джо Байденом через посла США в России Линн Трейси. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Запросил интервью президента Байдена. Такеру Карлсону можно, а мне нельзя?» — сообщил Венедиктов. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале после встречи с американским послом. Ранее американский экс-телеведущий Fox News Такер Карлсон прибыл в Москву, после чего СМИ сразу начали писать о его планах взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Позже сам журналист заявил о беседе с российским главой, отметив, что американцы должны узнать все, что происходит в РФ и на Украине. Интервью Путина Карлсону может быть опубликовано 8 февраля, передает «Национальная служба новостей».