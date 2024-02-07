Иноагент Венедиктов попросил США об интервью с Байденом. Фото

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, венедиктов алексей
Алексей Венедиктов хочет взять интервью у Джо Байдена Фото:

Экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* (признан Минюстом иноагентом в России) попросил об интервью с американским президентом Джо Байденом через посла США в России Линн Трейси. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Запросил интервью президента Байдена. Такеру Карлсону можно, а мне нельзя?» — сообщил Венедиктов. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале после встречи с американским послом.

Ранее американский экс-телеведущий Fox News Такер Карлсон прибыл в Москву, после чего СМИ сразу начали писать о его планах взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Позже сам журналист заявил о беседе с российским главой, отметив, что американцы должны узнать все, что происходит в РФ и на Украине. Интервью Путина Карлсону может быть опубликовано 8 февраля, передает «Национальная служба новостей».

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Экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* (признан Минюстом иноагентом в России) попросил об интервью с американским президентом Джо Байденом через посла США в России Линн Трейси. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Запросил интервью президента Байдена. Такеру Карлсону можно, а мне нельзя?» — сообщил Венедиктов. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале после встречи с американским послом. Ранее американский экс-телеведущий Fox News Такер Карлсон прибыл в Москву, после чего СМИ сразу начали писать о его планах взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Позже сам журналист заявил о беседе с российским главой, отметив, что американцы должны узнать все, что происходит в РФ и на Украине. Интервью Путина Карлсону может быть опубликовано 8 февраля, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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