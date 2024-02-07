Курганцы массово жалуются на заваленные снегом дворы. Фото

08 февраля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Курганцы боятся аварий с участием автомобилей из-за снега во дворах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за выпавшего снега курганцы столкнулись с проблемой его уборки на придомовых территориях. Об этом местные жители массово писали в соцсетях и подавали обращения на портал «Обратись». «Снег на дороге, во дворе вообще ходить невозможно. Кругом колея, скользко», — пожаловался горожанин на портале. Также, в других обращениях сообщается, что из-за сильной колейности дорог во дворах домов машины порой не могут разъехаться. Жители города опасаются, что такая проблема может привести к авариям. В сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» пользователь из числа местных жителей сообщает, что во дворе по адресу улица Коли Мяготина, 153 и Ленина, 46 снегом не убран и весь двор им завален. В комментариях к записи сообщества пользователи сообщают о ситуации в своих дворах. Так, например, пользователь Антон Филиппов пишет, что по улице Володарского, 77 двор очищен от снега до асфальта, но выехать из него не представляется возможным, потому что проезд возможен лишь через дом по улице Гоголя, 37, а там, по словам горожанина, все завалено снегом. Администрация Кургана на своем сайте по данному вопросу отметила, что за уборку придомовых территорий отвечают управляющие компании и порекомендовала обратиться к ним, если уборка не производилась. Также, по информации на сайте, администрация поставила задачу управкомпаниям убирать снег с придомовых территорий. «С учетом обильных снегопадов дали руководителям время до конца недели на проведение уборки», — пояснил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев. В пятницу, написала мэрия со ссылкой на Медведева, департамент планирует выезд с проверкой по дворам города, которая пройдет совместно с Госжилинспекцией. Кроме того, мэрия сообщила, что в случае, если управкомпания не реагирует на обращения, то за помощью нужно обратиться именно в Госжилинспекцию. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана были обеспокоены заваленным снегом мостом. Пешеходам приходилось идти по проезжей части дороги из-за неочищенной тротуарной части. По адресу улица Куйбышева, 144 во дворе много рыхлого снега Фото: сообщество «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» Рядом с детским садом по улице Гоголя, 193а тоже тяжелая ситуация с уборкой снега Фото: сообщество «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» Порядка 200 единиц спецтехники занимаются уборкой придомовых территорий в Кургане Фото: администрация города Кургана Управляющие организации обязаны не только убрать снег с дороги в сторону, но и вывезти его с территории Фото: администрация города Кургана Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за выпавшего снега курганцы столкнулись с проблемой его уборки на придомовых территориях. Об этом местные жители массово писали в соцсетях и подавали обращения на портал «Обратись». «Снег на дороге, во дворе вообще ходить невозможно. Кругом колея, скользко», — пожаловался горожанин на портале. Также, в других обращениях сообщается, что из-за сильной колейности дорог во дворах домов машины порой не могут разъехаться. Жители города опасаются, что такая проблема может привести к авариям. В сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте» пользователь из числа местных жителей сообщает, что во дворе по адресу улица Коли Мяготина, 153 и Ленина, 46 снегом не убран и весь двор им завален. В комментариях к записи сообщества пользователи сообщают о ситуации в своих дворах. Так, например, пользователь Антон Филиппов пишет, что по улице Володарского, 77 двор очищен от снега до асфальта, но выехать из него не представляется возможным, потому что проезд возможен лишь через дом по улице Гоголя, 37, а там, по словам горожанина, все завалено снегом. Администрация Кургана на своем сайте по данному вопросу отметила, что за уборку придомовых территорий отвечают управляющие компании и порекомендовала обратиться к ним, если уборка не производилась. Также, по информации на сайте, администрация поставила задачу управкомпаниям убирать снег с придомовых территорий. «С учетом обильных снегопадов дали руководителям время до конца недели на проведение уборки», — пояснил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев. В пятницу, написала мэрия со ссылкой на Медведева, департамент планирует выезд с проверкой по дворам города, которая пройдет совместно с Госжилинспекцией. Кроме того, мэрия сообщила, что в случае, если управкомпания не реагирует на обращения, то за помощью нужно обратиться именно в Госжилинспекцию. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана были обеспокоены заваленным снегом мостом. Пешеходам приходилось идти по проезжей части дороги из-за неочищенной тротуарной части.