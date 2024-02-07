Где покажут интервью Карлсона с Путиным на русском языке

Депутат Матвейчев: интервью Карлсона с Путиным появится на VK
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Такер Карлсон. stock, stock, Карлсон Такер
Интервью Карлсона с Путиным готовится для американского зрителя, отметил Олег Матвейчев Фото:

Россияне смогут увидеть интервью американского журналиста Такера Карлсона (экс-ведущего политического ток-шоу на Fox News «Вечер с Такером Карлсоном») с президентом РФ Владимиром Путиным в социальной сети VK («ВКонтакте»), а также на других ресурсах страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

В Москву Карлсон прибыл 4 февраля. По его словам, путешествие в Россию он оплатил самостоятельно, чтобы взять интервью у Путина, так как американцы не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине. Размещен материал после будет на его сайте, а также в соцсети X (бывший Twitter). Американский журналист отметил, что владелец социальной сети Илон Маск обещал не блокировать это интервью. В России же доступ к X закрыт.

«Оно сразу будет забрано с Twitter. Его моментально переведут на хороший русский язык, озвучат и выложат на многочисленных других площадках. Поэтому, кто захочет посмотреть, тот всегда его увидит. В VK оно появится и везде. И отрывки его появятся», — объяснил Олег Матвейчев.

При этом депутат подчеркнул, что в первую очередь интервью будет предназначено для американского зрителя. «Интервью будет даваться для американского зрителя. Ничего такого специально для россиян там говориться не будет. Не будет сообщаться и чего-то такого, что мы в РФ не знаем. Поэтому нет никакой особой опасности, что мы это интервью сразу не увидим», — добавил Матвейчев.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил, что интервью Карлсона с Путиным состоялось. Выйти материал должен, по данным The Wall Street Journal, 8 февраля.

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Россияне смогут увидеть интервью американского журналиста Такера Карлсона (экс-ведущего политического ток-шоу на Fox News «Вечер с Такером Карлсоном») с президентом РФ Владимиром Путиным в социальной сети VK («ВКонтакте»), а также на других ресурсах страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. В Москву Карлсон прибыл 4 февраля. По его словам, путешествие в Россию он оплатил самостоятельно, чтобы взять интервью у Путина, так как американцы не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине. Размещен материал после будет на его сайте, а также в соцсети X (бывший Twitter). Американский журналист отметил, что владелец социальной сети Илон Маск обещал не блокировать это интервью. В России же доступ к X закрыт. «Оно сразу будет забрано с Twitter. Его моментально переведут на хороший русский язык, озвучат и выложат на многочисленных других площадках. Поэтому, кто захочет посмотреть, тот всегда его увидит. В VK оно появится и везде. И отрывки его появятся», — объяснил Олег Матвейчев. При этом депутат подчеркнул, что в первую очередь интервью будет предназначено для американского зрителя. «Интервью будет даваться для американского зрителя. Ничего такого специально для россиян там говориться не будет. Не будет сообщаться и чего-то такого, что мы в РФ не знаем. Поэтому нет никакой особой опасности, что мы это интервью сразу не увидим», — добавил Матвейчев. Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил, что интервью Карлсона с Путиным состоялось. Выйти материал должен, по данным The Wall Street Journal, 8 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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