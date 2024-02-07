Курганский СУ СК раскрыл, за что бывший глава налоговой Касьяненко мог дать взятку врачу

Курганский СУ СК: экс-глава УФНС Касьяненко мог дать взятку за подмену биопсии

Курганский СУ СК рассказал подробности дела о взятке экс-главы УФНС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В следственном управлении СК России по Курганской области сообщили подробности возможной передачи взятки экс-главой УФНС Юрием Касьяненко врачу для получения фиктивного медзаключения. Поддельный документ якобы сыграл большую роль в условном наказании, которое получил бывший руководитель за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СК региона.

«В 2017 году бывший руководитель регионального управления федеральной налоговой службы был признан виновным в превышении должностных полномочий, судом ему было назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года. <…> Осужденный поручил адвокату за денежное вознаграждение обратиться к врачу-урологу для постановки ему фиктивного диагноза тяжелой болезни, которая могла бы стать основанием к назначению ему более мягкого наказания», — описывает подробности дела пресс-служба следственного управления. Врач получил через адвоката Владимира Чернова от Касьяненко 300 тысяч рублей.

По данным следствия, у экс-главы УФНС взяли биопсийный материал. Впоследствии врач-уролог подменил образцы Касьяненко на материал больного с онкологией. «В дальнейшем это позволило установить у него тяжелое заболевание, требующее лечения в специализированном медицинском учреждении в условиях, не связанных с реальным лишением свободы», — сообщают в СУ СК.

Осенью 2017 года на основании этого заключения суд признал Касьяненко виновным в незаконной помощи тюменским бизнесменам, которые имели десятки миллионов задолженности перед бюджетом. На основании фиктивного медицинского заключения реальный срок заменили на условный.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут снова судить экс-главу налоговой. Касьяненко обвиняют в подстрекательстве к подделке документа и даче крупной взятки. Вместе с ним под суд пойдет адвокат, который контактировал с врачом. По делу врача следствие продолжается.