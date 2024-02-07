Бывшего главу курганской налоговой Касьяненко снова будут судить

В Кургане рассмотрят дело о взятках экс-главы УФНС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уголовное дело в отношении экс-главы управления ФНС Юрия Касьяненко и адвоката Владимира Чернова поступило в городской суд Кургана. Данные появились в картотеке организации.

«Уголовные дела — первая инстанция. Касьяненко Ю.Г. Ст. 33 ч.4-ст.303 ч.4 (подстрекательство к фальсификации доказательств — 2 эпизода); ст. 291 ч.4 п.б УК РФ (дача взятки в крупном размере)», — сообщается на сайт организации. Вместе с ним будут судить адвоката Владимира Чернова по обвинению в фальсификации доказательств и посредничестве при передаче крупной взятки.

По данным источников URA.RU, экс-главу налоговой считают виновным в том, что он в 2017 году договорился через своего адвоката и передал деньги врачу, изготовившему для него заключение о тяжелом заболевании. За фиктивное освидетельствование он якобы заплатил 300 тысяч рублей. Это помогло ему избежать лишения свободы за превышение полномочий, когда он помог тюменским бизнесменам уйти от уплаты десятков миллионов рублей налоговой задолженности. На его основании суд принял решение о замене Касьяненко наказания в виде трех лет колонии на условный срок.

Бывшего руководителя и адвоката задержали в апреле прошлого года. Чернова суд отправил в СИЗО, где он находился до конца лета.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские силовики подозревают бывшего руководителя налоговой, врача и адвоката во взяточничестве. Уголовное дело было возбуждено по материалам работы оперативников курганского ФСБ.