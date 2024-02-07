В Курган с проверкой приедет глава Минфина Силуанов

08 февраля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Силуанов проверит, как регион использовал федеральные деньги, выделенные в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министр финансов РФ Антон Силуанов прилетит в Курган, чтобы проверить эффективность использования пяти миллиардов рублей по индивидуальной программе развития. Их региону выделял Минфин до 2024 года как одному из беднейших субъектов в стране. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к правительству региона. «В Курган приезжает министр финансов РФ Антон Силуанов. Будет проверять, насколько власти эффективно использовали пять млрд рублей, которые были выделены Минфином для улучшения социально-экономического положения региона. От решения Силуанова будет зависеть выделят ли Курганской области деньги на последующие годы или нет», — рассказал инсайдер. Информацию о приезде Силуанова подтвердили в правительстве региона. В ходе визита в Курган чиновник осмотрит выставку достижений предпринимателей, посетит индустриальный парк и встретится со студентами КГУ. Министр финансов РФ Антон Силуанов начал курировать Курганскую область в 2019 году. В ходе прошлого визита в Курган чиновник заявлял о необходимости «подтянуть» регион в социально-экономическом развитии. На это Минфином было выделено пять млрд рублей до 2024 года. На эти средства должны были решить вопросы по увеличению зарплат и снижению уровня безработицы.

Министр финансов РФ Антон Силуанов прилетит в Курган, чтобы проверить эффективность использования пяти миллиардов рублей по индивидуальной программе развития. Их региону выделял Минфин до 2024 года как одному из беднейших субъектов в стране. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к правительству региона. «В Курган приезжает министр финансов РФ Антон Силуанов. Будет проверять, насколько власти эффективно использовали пять млрд рублей, которые были выделены Минфином для улучшения социально-экономического положения региона. От решения Силуанова будет зависеть выделят ли Курганской области деньги на последующие годы или нет», — рассказал инсайдер. Информацию о приезде Силуанова подтвердили в правительстве региона. В ходе визита в Курган чиновник осмотрит выставку достижений предпринимателей, посетит индустриальный парк и встретится со студентами КГУ. Министр финансов РФ Антон Силуанов начал курировать Курганскую область в 2019 году. В ходе прошлого визита в Курган чиновник заявлял о необходимости «подтянуть» регион в социально-экономическом развитии. На это Минфином было выделено пять млрд рублей до 2024 года. На эти средства должны были решить вопросы по увеличению зарплат и снижению уровня безработицы.