Осужденный за растрату экс-глава поселка ЯНАО надеется оспорить наказание

07 февраля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Игорь Ярош оспаривает приговор в суде ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В суд ЯНАО поступила апелляционное дело от экс-главы поселка Пангоды Игоря Яроша, получившему реальный срок за растрату. Информация об этом опубликована на сайте окружного суда. «Игорь Ярош подал апелляционную жалобу на приговор Надымского горсуда об оспаривании приговора по статье 160 ч. 4 УК РФ „Присвоение или растрата“. Жалоба поступила в суд 5 февраля», — следует из карточки, опубликованной на сайте суда ЯНАО. В конце ноября 2023 года приговором Надымского городского суда Ярош был осужден на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Наказание он получил за то, что в 2020 году, выполняя обязанности главы администрации поселка, присвоил себе часть средств, предназначенных для устройства парка в Пангодах. В 2021 году против него возбуждено уголовное дело за растрату. Дело было передано в суд, но в январе 2023 года суд его оправдал. Сторона обвинения подала апелляционную жалобу и добилась вынесения обвинительного заключения.

В суд ЯНАО поступила апелляционное дело от экс-главы поселка Пангоды Игоря Яроша, получившему реальный срок за растрату. Информация об этом опубликована на сайте окружного суда. «Игорь Ярош подал апелляционную жалобу на приговор Надымского горсуда об оспаривании приговора по статье 160 ч. 4 УК РФ „Присвоение или растрата“. Жалоба поступила в суд 5 февраля», — следует из карточки, опубликованной на сайте суда ЯНАО. В конце ноября 2023 года приговором Надымского городского суда Ярош был осужден на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Наказание он получил за то, что в 2020 году, выполняя обязанности главы администрации поселка, присвоил себе часть средств, предназначенных для устройства парка в Пангодах. В 2021 году против него возбуждено уголовное дело за растрату. Дело было передано в суд, но в январе 2023 года суд его оправдал. Сторона обвинения подала апелляционную жалобу и добилась вынесения обвинительного заключения.