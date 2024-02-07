Центр Тюмени парализовало из-за снегопада

Снегопад привел к километровым пробкам в центре Тюмени

07 февраля 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Из-за снегопада тюменские автомобилисты вынуждены стоять в километровых пробках Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Из-за снегопада на центральных улицах Тюмени возникли километровые дорожные заторы. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «В центре Тюмени — огромные пробки. Улицы Профсоюзная, Герцена и Орджоникидзе фактически стоят. Движение очень плотное», — сообщил агентству один из тюменских автомобилистов. По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность дорожного движения на некоторых улицах в центральной части Тюмени оценивается в максимальные 10 баллов. «Дорожная ситуация на ул. Профсоюзной, Герцена, Орджоникидзе, 50 лет Октября, Максима Горького составляет 10 баллов», — сообщает сервис «Яндекс. Карты». Ранее агентство писало о том, что на Тюменскую область надвигается шторм. Жителей региона предупредили о том, что непогода может привести к сильному гололеду.

Из-за снегопада на центральных улицах Тюмени возникли километровые дорожные заторы. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «В центре Тюмени — огромные пробки. Улицы Профсоюзная, Герцена и Орджоникидзе фактически стоят. Движение очень плотное», — сообщил агентству один из тюменских автомобилистов. По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность дорожного движения на некоторых улицах в центральной части Тюмени оценивается в максимальные 10 баллов. «Дорожная ситуация на ул. Профсоюзной, Герцена, Орджоникидзе, 50 лет Октября, Максима Горького составляет 10 баллов», — сообщает сервис «Яндекс. Карты». Ранее агентство писало о том, что на Тюменскую область надвигается шторм. Жителей региона предупредили о том, что непогода может привести к сильному гололеду.