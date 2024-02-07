Центр Тюмени парализовало из-за снегопада

Снегопад привел к километровым пробкам в центре Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Клипарт. Тюмень, пробка, поток автомобилей
Из-за снегопада тюменские автомобилисты вынуждены стоять в километровых пробках Фото:

Из-за снегопада на центральных улицах Тюмени возникли километровые дорожные заторы. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«В центре Тюмени — огромные пробки. Улицы Профсоюзная, Герцена и Орджоникидзе фактически стоят. Движение очень плотное», — сообщил агентству один из тюменских автомобилистов.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность дорожного движения на некоторых улицах в центральной части Тюмени оценивается в максимальные 10 баллов. «Дорожная ситуация на ул. Профсоюзной, Герцена, Орджоникидзе, 50 лет Октября, Максима Горького составляет 10 баллов», — сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Ранее агентство писало о том, что на Тюменскую область надвигается шторм. Жителей региона предупредили о том, что непогода может привести к сильному гололеду.

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Из-за снегопада на центральных улицах Тюмени возникли километровые дорожные заторы. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. «В центре Тюмени — огромные пробки. Улицы Профсоюзная, Герцена и Орджоникидзе фактически стоят. Движение очень плотное», — сообщил агентству один из тюменских автомобилистов. По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность дорожного движения на некоторых улицах в центральной части Тюмени оценивается в максимальные 10 баллов. «Дорожная ситуация на ул. Профсоюзной, Герцена, Орджоникидзе, 50 лет Октября, Максима Горького составляет 10 баллов», — сообщает сервис «Яндекс. Карты». Ранее агентство писало о том, что на Тюменскую область надвигается шторм. Жителей региона предупредили о том, что непогода может привести к сильному гололеду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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