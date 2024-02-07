Что известно о новых прокурорах из ХМАО

Генпрокурор РФ Краснов назначил новых прокуроров в ХМАО

Генпрокурор Игорь Краснов назначил новых прокуроров в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокурор Белоярского Дмитрий Томчук и прокурор Лангепаса Виталий Беленцов до назначения на нынешние должности успели пройти все ступени карьерной лестницы в прокуратуре, начиная с позиции помощников руководителей. URA.RU узнало основные вехи их работы в надзорном ведомстве Югры.

Прокурор Белоярского Дмитрий Томчук

Новый прокурор Белоярского окончил в 2010 году Южно-уральский госуниверситет. Отслужил срочную службу в армии, а затем начал работать в прокуратуре.

«В органы прокуратуры автономного округа принят в 2012 году и назначен на должность помощника прокурора Березовского района. С 2018 по 2021 гг. занимал должности старшего помощника прокурора Березовского района, прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры автономного округа», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

До назначения последняя должность Томчука — заместитель нефтеюганского межрайонного прокурора. По данным источника в политистеблишменте Белоярского района, прокурор еще не прибыл на новое место работы. «Ожидается, что представлять его коллективу и местным властям будет кто-то из руководителей окружного надзорного ведомства», — сообщил инсайдер.

Прокурор Лангепаса Виталий Беленцов

Новый прокурор Лангепаса Беленцов закончил Уральскую государственную юридическую академию в 2007 году. Затем сразу приступил к работе в прокуратуре. До 2011 года служил на должностях помощника и старшего помощника прокурора Октябрьского района, помощника прокурора Березовского района и Пыть-Яха. «С 2011 по 2014 гг. состоял в должности прокурора отдела и старшего прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием в органах МВД, ФССП, МЧС и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры автономного округа», — сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

С 2014 года Виталий Беленцов служил на должности заместителя Ханты-Мансийского межрайонного прокурора. Примечательно, что нынешний глава Лангепаса Сергей Горобченко прежде сам являлся прокурором этого города.

Ранее URA.RU сообщало, что генпрокурор Краснов провел кадровые назначения в ХМАО. Он назначил глав ведомств в Белоярском и Лангепасе.