Шумков призвал ценить труд тех, кто учит, лечит и работает на заводах. Фото, видео

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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Шумков дал старт Году семьи в Курганской области Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал старт Году семьи в регионе и призвал жителей научиться ценить труд врачей, учителей, строителей и рабочих. Видео с мероприятия он опубликовал в своем telegram-канале.

«Семья — это тепло, любовь, забота. Это наша опора и наши корни. Если мы научимся ценить тех, кто учит наших детей, лечит, строит, убирает наши дворы, трудится на заводах, печет хлеб и делает другую важную работу, которую мы привыкли воспринимать как должное — жизнь станет еще лучше, чище и добрее», — подчеркнул Шумков.

Также губернатор вручил знак отличия «За благое дело» Сергею Климову, настоятелю прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» города Катайска. Сергей Николаевич — отец 11 детей, его сын Федор участвовал в специальной военной операции, награжден орденом Мужества посмертно.

Почетной грамотой губернатора награждены Кайрат Омаров, многодетный отец, командир отделения пожарной части № 33 из Мокроусовского округа и Александр Тихонов — командир отделения 15-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Курганской области.

Шумков поздравил курганцев с началом года семьи и вручил награды многодетным
Шумков поздравил курганцев с началом Года семьи и вручил награды
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал старт Году семьи в регионе и призвал жителей научиться ценить труд врачей, учителей, строителей и рабочих. Видео с мероприятия он опубликовал в своем telegram-канале. «Семья — это тепло, любовь, забота. Это наша опора и наши корни. Если мы научимся ценить тех, кто учит наших детей, лечит, строит, убирает наши дворы, трудится на заводах, печет хлеб и делает другую важную работу, которую мы привыкли воспринимать как должное — жизнь станет еще лучше, чище и добрее», — подчеркнул Шумков. Также губернатор вручил знак отличия «За благое дело» Сергею Климову, настоятелю прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» города Катайска. Сергей Николаевич — отец 11 детей, его сын Федор участвовал в специальной военной операции, награжден орденом Мужества посмертно. Почетной грамотой губернатора награждены Кайрат Омаров, многодетный отец, командир отделения пожарной части № 33 из Мокроусовского округа и Александр Тихонов — командир отделения 15-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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