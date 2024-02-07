Шумков дал старт Году семьи в Курганской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал старт Году семьи в регионе и призвал жителей научиться ценить труд врачей, учителей, строителей и рабочих. Видео с мероприятия он опубликовал в своем telegram-канале.

«Семья — это тепло, любовь, забота. Это наша опора и наши корни. Если мы научимся ценить тех, кто учит наших детей, лечит, строит, убирает наши дворы, трудится на заводах, печет хлеб и делает другую важную работу, которую мы привыкли воспринимать как должное — жизнь станет еще лучше, чище и добрее», — подчеркнул Шумков.

Также губернатор вручил знак отличия «За благое дело» Сергею Климову, настоятелю прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» города Катайска. Сергей Николаевич — отец 11 детей, его сын Федор участвовал в специальной военной операции, награжден орденом Мужества посмертно.

Почетной грамотой губернатора награждены Кайрат Омаров, многодетный отец, командир отделения пожарной части № 33 из Мокроусовского округа и Александр Тихонов — командир отделения 15-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Курганской области.