Der Spiegel: Германия хочет забрать себе активы «Роснефти»

07 февраля 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Окончательное решение о национализации «Роснефти» в Германии еще не принято Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Министерство экономики Германии пригласило представителей российской компании «Роснефть» на слушания, которые коснуться национализации ее активов немецкими нефтяниками. Об этом сообщили источники в правительственных кругах страны. «Федеральное министерство экономики, по-видимому, пригласило российскую нефтяную компанию „Роснефть“ на слушания, которые, как предполагается, будут касаться возможной национализации ее активов компанией „Роснефть Германия“», — передает слова источников немецкое издание Der Spiegel. Немецкие журналисты уточняют, что соответствующие меры для национализации уже были приняты. Причина слушаний — истечение доверительного срока управления долей «Роснефти» на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте в марте. Агентство Reuters уточняет, что окончательное решение еще не принято и, возможно, будет продлено доверительное управление, действующее с сентября 2022 года. Российская группа «Роснефти» владеет пакетом акций (54%) Бранденбургского нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте. Американский экономист Ричард Вольф заявил, что Германия лишилась лидерства в Евросоюзе без российских энергоресурсов, передает RT. Теперь немцы вынуждены покупать топливо у США.

Министерство экономики Германии пригласило представителей российской компании «Роснефть» на слушания, которые коснуться национализации ее активов немецкими нефтяниками. Об этом сообщили источники в правительственных кругах страны. «Федеральное министерство экономики, по-видимому, пригласило российскую нефтяную компанию „Роснефть“ на слушания, которые, как предполагается, будут касаться возможной национализации ее активов компанией „Роснефть Германия“», — передает слова источников немецкое издание Der Spiegel. Немецкие журналисты уточняют, что соответствующие меры для национализации уже были приняты. Причина слушаний — истечение доверительного срока управления долей «Роснефти» на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте в марте. Агентство Reuters уточняет, что окончательное решение еще не принято и, возможно, будет продлено доверительное управление, действующее с сентября 2022 года. Российская группа «Роснефти» владеет пакетом акций (54%) Бранденбургского нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте. Американский экономист Ричард Вольф заявил, что Германия лишилась лидерства в Евросоюзе без российских энергоресурсов, передает RT. Теперь немцы вынуждены покупать топливо у США.