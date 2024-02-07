07 февраля 2024

Der Spiegel: Германия хочет забрать себе активы «Роснефти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды, здания, министерства. Москва, роснефть, логотип
Окончательное решение о национализации «Роснефти» в Германии еще не принято Фото:

Министерство экономики Германии пригласило представителей российской компании «Роснефть» на слушания, которые коснуться национализации ее активов немецкими нефтяниками. Об этом сообщили источники в правительственных кругах страны.

«Федеральное министерство экономики, по-видимому, пригласило российскую нефтяную компанию „Роснефть“ на слушания, которые, как предполагается, будут касаться возможной национализации ее активов компанией „Роснефть Германия“», — передает слова источников немецкое издание Der Spiegel. Немецкие журналисты уточняют, что соответствующие меры для национализации уже были приняты.

Причина слушаний — истечение доверительного срока управления долей «Роснефти» на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте в марте. Агентство Reuters уточняет, что окончательное решение еще не принято и, возможно, будет продлено доверительное управление, действующее с сентября 2022 года.

Российская группа «Роснефти» владеет пакетом акций (54%) Бранденбургского нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте. Американский экономист Ричард Вольф заявил, что Германия лишилась лидерства в Евросоюзе без российских энергоресурсов, передает RT. Теперь немцы вынуждены покупать топливо у США.

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Министерство экономики Германии пригласило представителей российской компании «Роснефть» на слушания, которые коснуться национализации ее активов немецкими нефтяниками. Об этом сообщили источники в правительственных кругах страны. «Федеральное министерство экономики, по-видимому, пригласило российскую нефтяную компанию „Роснефть“ на слушания, которые, как предполагается, будут касаться возможной национализации ее активов компанией „Роснефть Германия“», — передает слова источников немецкое издание Der Spiegel. Немецкие журналисты уточняют, что соответствующие меры для национализации уже были приняты. Причина слушаний — истечение доверительного срока управления долей «Роснефти» на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте в марте. Агентство Reuters уточняет, что окончательное решение еще не принято и, возможно, будет продлено доверительное управление, действующее с сентября 2022 года. Российская группа «Роснефти» владеет пакетом акций (54%) Бранденбургского нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте. Американский экономист Ричард Вольф заявил, что Германия лишилась лидерства в Евросоюзе без российских энергоресурсов, передает RT. Теперь немцы вынуждены покупать топливо у США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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