В Ханты-Мансийске больше пенсионеров могут бесплатно ездить на автобусе

08 февраля 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске со 2 февраля 2000 неработающих пенсионеров получили право бесплатного проезда Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU У двух тысяч неработающих пенсионеров Нижневартовска (ХМАО) появилась возможность бесплатного проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщил главы города Максим Ряшин. «Земляки, с февраля снижен „ценз оседлости“ неработающим пенсионерам, необходимый для получения „Транспортной карты пенсионера“, которая дает право бесплатного проезда в городском общественном транспорте», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что со 2 февраля право бесплатного проезда появилось у 2000 горожан. С таким предложением в канун Нового года обратились представители Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по вопросу изменения периода проживания. Сейчас льготой бесплатного проезда за счет средств муниципального бюджета пользуются около 7000 неработающих пенсионеров, сообщил глава города. В администрации Нижневартовска рассказали, что неработающие пенсионеры в прошлом году получили от властей города социальную квартальную выплату в размере 500 рублей. Всего льготу предоставили более 40 тысячам человек.

У двух тысяч неработающих пенсионеров Нижневартовска (ХМАО) появилась возможность бесплатного проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщил главы города Максим Ряшин. «Земляки, с февраля снижен „ценз оседлости“ неработающим пенсионерам, необходимый для получения „Транспортной карты пенсионера“, которая дает право бесплатного проезда в городском общественном транспорте», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что со 2 февраля право бесплатного проезда появилось у 2000 горожан. С таким предложением в канун Нового года обратились представители Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по вопросу изменения периода проживания. Сейчас льготой бесплатного проезда за счет средств муниципального бюджета пользуются около 7000 неработающих пенсионеров, сообщил глава города. В администрации Нижневартовска рассказали, что неработающие пенсионеры в прошлом году получили от властей города социальную квартальную выплату в размере 500 рублей. Всего льготу предоставили более 40 тысячам человек.