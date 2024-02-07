07 февраля 2024

В Ханты-Мансийске больше пенсионеров могут бесплатно ездить на автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске со 2 февраля 2000 неработающих пенсионеров получили право бесплатного проезда Фото:

У двух тысяч неработающих пенсионеров Нижневартовска (ХМАО) появилась возможность бесплатного проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщил главы города Максим Ряшин.

«Земляки, с февраля снижен „ценз оседлости“ неработающим пенсионерам, необходимый для получения „Транспортной карты пенсионера“, которая дает право бесплатного проезда в городском общественном транспорте», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что со 2 февраля право бесплатного проезда появилось у 2000 горожан.

С таким предложением в канун Нового года обратились представители Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по вопросу изменения периода проживания. Сейчас льготой бесплатного проезда за счет средств муниципального бюджета пользуются около 7000 неработающих пенсионеров, сообщил глава города.

В администрации Нижневартовска рассказали, что неработающие пенсионеры в прошлом году получили от властей города социальную квартальную выплату в размере 500 рублей. Всего льготу предоставили более 40 тысячам человек.

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У двух тысяч неработающих пенсионеров Нижневартовска (ХМАО) появилась возможность бесплатного проезда в городском общественном транспорте. Об этом сообщил главы города Максим Ряшин. «Земляки, с февраля снижен „ценз оседлости“ неработающим пенсионерам, необходимый для получения „Транспортной карты пенсионера“, которая дает право бесплатного проезда в городском общественном транспорте», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что со 2 февраля право бесплатного проезда появилось у 2000 горожан. С таким предложением в канун Нового года обратились представители Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по вопросу изменения периода проживания. Сейчас льготой бесплатного проезда за счет средств муниципального бюджета пользуются около 7000 неработающих пенсионеров, сообщил глава города. В администрации Нижневартовска рассказали, что неработающие пенсионеры в прошлом году получили от властей города социальную квартальную выплату в размере 500 рублей. Всего льготу предоставили более 40 тысячам человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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