В центре Челябинска состоится исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима»

Ирина Текслер продвигает Аркаим в качестве регионального бренда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска состоится первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». В мероприятии примут участие ученые, артисты и художники. Об этом сообщила супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина.

«Я приглашаю всех на исторический фестиваль „Зимнее солнце Аркаима“. Он состоится в центре города Челябинска впервые 24 февраля в 12:00 в Таганай-холле. Посетителей ждет насыщенная культурная программа: выставка картин и фотографий, выступление творческих коллективов, в том числе государственного ансамбля танца „Урал“, театральной студии К. Хабенского и других артистов», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.

Текслер отметила, что фестиваль посвящен загадочной жизни аркаимовских предков. На нем гости увидят в натуральном масштабе реконструкцию жилища поселения Аркаим, предметы быта, костюмы и украшения, а также колесницу, на которой передвигались войны, элементы упряжи и оружия.

На мероприятии будет организована выставка артефактов, лекторий от ученых и популяризаторов, которые расскажут о жителях бронзового века. Отдельная площадка будет выделена для духовных практик «Аркаим — место силы». Также пройдут мастер-классы с возможностью поработать с глиной, камнем, металлом, тканью и бисером.

Летом 2022 года губернатор Текслер и его супруга Ирина презентовали в Москве фильм про синташтинскую колесницу. Как пояснил глава региона, фильм об исчезнувшей цивилизации на территории историко-культурного заповедника «Аркаим» вышел во всероссийский прокат.

На фестивале будет представлена площадка по развитию туристического потенциала Аркаима Фото: telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler/1854