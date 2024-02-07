В центре Челябинска состоится первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». В мероприятии примут участие ученые, артисты и художники. Об этом сообщила супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина.
«Я приглашаю всех на исторический фестиваль „Зимнее солнце Аркаима“. Он состоится в центре города Челябинска впервые 24 февраля в 12:00 в Таганай-холле. Посетителей ждет насыщенная культурная программа: выставка картин и фотографий, выступление творческих коллективов, в том числе государственного ансамбля танца „Урал“, театральной студии К. Хабенского и других артистов», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.
Текслер отметила, что фестиваль посвящен загадочной жизни аркаимовских предков. На нем гости увидят в натуральном масштабе реконструкцию жилища поселения Аркаим, предметы быта, костюмы и украшения, а также колесницу, на которой передвигались войны, элементы упряжи и оружия.
На мероприятии будет организована выставка артефактов, лекторий от ученых и популяризаторов, которые расскажут о жителях бронзового века. Отдельная площадка будет выделена для духовных практик «Аркаим — место силы». Также пройдут мастер-классы с возможностью поработать с глиной, камнем, металлом, тканью и бисером.
Летом 2022 года губернатор Текслер и его супруга Ирина презентовали в Москве фильм про синташтинскую колесницу. Как пояснил глава региона, фильм об исчезнувшей цивилизации на территории историко-культурного заповедника «Аркаим» вышел во всероссийский прокат.
На фестивале будет представлена площадка по развитию туристического потенциала Аркаима
В центре Челябинска состоится первый исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». В мероприятии примут участие ученые, артисты и художники. Об этом сообщила супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина. «Я приглашаю всех на исторический фестиваль „Зимнее солнце Аркаима“. Он состоится в центре города Челябинска впервые 24 февраля в 12:00 в Таганай-холле. Посетителей ждет насыщенная культурная программа: выставка картин и фотографий, выступление творческих коллективов, в том числе государственного ансамбля танца „Урал“, театральной студии К. Хабенского и других артистов», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Текслер отметила, что фестиваль посвящен загадочной жизни аркаимовских предков. На нем гости увидят в натуральном масштабе реконструкцию жилища поселения Аркаим, предметы быта, костюмы и украшения, а также колесницу, на которой передвигались войны, элементы упряжи и оружия. На мероприятии будет организована выставка артефактов, лекторий от ученых и популяризаторов, которые расскажут о жителях бронзового века. Отдельная площадка будет выделена для духовных практик «Аркаим — место силы». Также пройдут мастер-классы с возможностью поработать с глиной, камнем, металлом, тканью и бисером. Летом 2022 года губернатор Текслер и его супруга Ирина презентовали в Москве фильм про синташтинскую колесницу. Как пояснил глава региона, фильм об исчезнувшей цивилизации на территории историко-культурного заповедника «Аркаим» вышел во всероссийский прокат.