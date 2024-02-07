07 февраля 2024

Кулеба публично унизил Борреля из-за России

Кулеба: Европа не может соперничать с Россией в военной сфере
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, Кулеба Дмитрий
Украинская армия страдает от снарядного дефицита, заявил Дмитрий Кулеба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оборонная индустрия Европы была не готова к масштабам российской военной промышленности, поэтому ВСУ страдают от дефицита боеприпасов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — сказал Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, передает РИА Новости. По его словам, украинская армия страдает от снарядного дефицита и надеется, чтобы он не перешел в снарядный голод.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров направил письмо главам военных ведомств стран Евросоюза и пожаловался на нехватку боеприпасов. Он назвал ситуацию с боеприпасами в украинской армии критической. Министр заявил, что Россия обладает на линии фронта в три раза большей огневой мощью, сообщала «Национальная служба новостей».

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Оборонная индустрия Европы была не готова к масштабам российской военной промышленности, поэтому ВСУ страдают от дефицита боеприпасов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. «Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — сказал Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, передает РИА Новости. По его словам, украинская армия страдает от снарядного дефицита и надеется, чтобы он не перешел в снарядный голод. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров направил письмо главам военных ведомств стран Евросоюза и пожаловался на нехватку боеприпасов. Он назвал ситуацию с боеприпасами в украинской армии критической. Министр заявил, что Россия обладает на линии фронта в три раза большей огневой мощью, сообщала «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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