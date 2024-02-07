Кулеба публично унизил Борреля из-за России

Кулеба: Европа не может соперничать с Россией в военной сфере

08 февраля 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Украинская армия страдает от снарядного дефицита, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оборонная индустрия Европы была не готова к масштабам российской военной промышленности, поэтому ВСУ страдают от дефицита боеприпасов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. «Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — сказал Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, передает РИА Новости. По его словам, украинская армия страдает от снарядного дефицита и надеется, чтобы он не перешел в снарядный голод. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров направил письмо главам военных ведомств стран Евросоюза и пожаловался на нехватку боеприпасов. Он назвал ситуацию с боеприпасами в украинской армии критической. Министр заявил, что Россия обладает на линии фронта в три раза большей огневой мощью, сообщала «Национальная служба новостей».

Оборонная индустрия Европы была не готова к масштабам российской военной промышленности, поэтому ВСУ страдают от дефицита боеприпасов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. «Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — сказал Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, передает РИА Новости. По его словам, украинская армия страдает от снарядного дефицита и надеется, чтобы он не перешел в снарядный голод. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров направил письмо главам военных ведомств стран Евросоюза и пожаловался на нехватку боеприпасов. Он назвал ситуацию с боеприпасами в украинской армии критической. Министр заявил, что Россия обладает на линии фронта в три раза большей огневой мощью, сообщала «Национальная служба новостей».