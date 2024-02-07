Кулеба публично унизил Борреля из-за России

Оборонная индустрия Европы была не готова к масштабам российской военной промышленности, поэтому ВСУ страдают от дефицита боеприпасов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
«Масштаб конфликта и использования Россией артиллерии достигли того уровня, к которому, будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы», — сказал Кулеба на пресс-конференции после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, передает РИА Новости. По его словам, украинская армия страдает от снарядного дефицита и надеется, чтобы он не перешел в снарядный голод.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров направил письмо главам военных ведомств стран Евросоюза и пожаловался на нехватку боеприпасов. Он назвал ситуацию с боеприпасами в украинской армии критической. Министр заявил, что Россия обладает на линии фронта в три раза большей огневой мощью, сообщала «Национальная служба новостей».
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