Шольц вынес Зеленскому жестокое предупреждение

WSJ: Шольц предупредил, что Украина столкнется с нехваткой боеприпасов

08 февраля 2024 в 08:19 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц предупредил о возможной нехватке боеприпасов в ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может столкнуться со снарядным голодом, несмотря на поддержку Запада. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. «Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов», — сказал Шольц, его слова приводятся в материале The Wall Street Journal. Он добавил, что некоторые финансовые обязательства Германии уже исчерпаны, а другие нуждаются в продлении. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель напомнил властям Украины, что Европейский союз не обладает некой «волшебной палочкой», по взмаху которой можно получить больше вооружений для ВСУ. Он подчеркнул, что вооруженные силы ЕС вынуждены задерживать пополнение собственных складов, так как вынуждены сначала обеспечивать вооружениями Киев, передает MK.RU. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с Боррелем отметил, что украинская армия страдает от снарядного дефицита и надеется, чтобы он не перешел в снарядный голод.

Украина может столкнуться со снарядным голодом, несмотря на поддержку Запада. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. «Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов», — сказал Шольц, его слова приводятся в материале The Wall Street Journal. Он добавил, что некоторые финансовые обязательства Германии уже исчерпаны, а другие нуждаются в продлении. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель напомнил властям Украины, что Европейский союз не обладает некой «волшебной палочкой», по взмаху которой можно получить больше вооружений для ВСУ. Он подчеркнул, что вооруженные силы ЕС вынуждены задерживать пополнение собственных складов, так как вынуждены сначала обеспечивать вооружениями Киев, передает MK.RU. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с Боррелем отметил, что украинская армия страдает от снарядного дефицита и надеется, чтобы он не перешел в снарядный голод.