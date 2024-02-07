07 февраля 2024

Шольц вынес Зеленскому жестокое предупреждение

WSJ: Шольц предупредил, что Украина столкнется с нехваткой боеприпасов
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, шольц олаф,  stock
Олаф Шольц предупредил о возможной нехватке боеприпасов в ВСУ Фото:
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Украина может столкнуться со снарядным голодом, несмотря на поддержку Запада. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов», — сказал Шольц, его слова приводятся в материале The Wall Street Journal. Он добавил, что некоторые финансовые обязательства Германии уже исчерпаны, а другие нуждаются в продлении.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель напомнил властям Украины, что Европейский союз не обладает некой «волшебной палочкой», по взмаху которой можно получить больше вооружений для ВСУ. Он подчеркнул, что вооруженные силы ЕС вынуждены задерживать пополнение собственных складов, так как вынуждены сначала обеспечивать вооружениями Киев, передает MK.RU. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с Боррелем отметил, что украинская армия страдает от снарядного дефицита и надеется, чтобы он не перешел в снарядный голод.

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Украина может столкнуться со снарядным голодом, несмотря на поддержку Запада. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. «Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов», — сказал Шольц, его слова приводятся в материале The Wall Street Journal. Он добавил, что некоторые финансовые обязательства Германии уже исчерпаны, а другие нуждаются в продлении. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель напомнил властям Украины, что Европейский союз не обладает некой «волшебной палочкой», по взмаху которой можно получить больше вооружений для ВСУ. Он подчеркнул, что вооруженные силы ЕС вынуждены задерживать пополнение собственных складов, так как вынуждены сначала обеспечивать вооружениями Киев, передает MK.RU. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с Боррелем отметил, что украинская армия страдает от снарядного дефицита и надеется, чтобы он не перешел в снарядный голод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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