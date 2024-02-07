07 февраля 2024

Сотрудники оборонных заводов получили награды от Шумкова

© Служба новостей «URA.RU»
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День рождения Курганской области. Курган
Сотрудники оборонных заводов Кургана получил почетные грамоты главы региона и госнаграды Фото:

Четырем сотрудникам оборонного предприятия «Курганприбор» вручили госнаграды за заслуги перед Отечеством в ходе торжественной церемонии в честь 81-й годовщины со дня образования Курганской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Также почетные грамоты губернатора Вадима Шумкова получили два работника «Курганмашзавода».

«Госнаградами РФ удостоены четверо наших земляков, сотрудников АО «НПО «Курганприбор». Губернатор Вадим Шумков вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени главному бухгалтеру предприятия Елене Тимановой. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили: шлифовщик цеха № 22 Василий Бугаев, замгендиректора по производству Константин Дьяконов, начальник бюро отдела главного технолога Любовь Распутина», — указано на сайте правительства.

Также Шумков вручил почетные грамоты губернатора Курганской области двум сотрудникам «Курганмашзавода». Награды получили первый заместитель руководителя предприятия Василий Куслиев и начальник кузнечно-прессового цеха кузнечно-литейного завода КМЗ Ростям Юсупов.

Ранее URA.RU писало, что гендиректора «Курганстальмост» Дмитрия Парышева сделали почетным гражданином Курганской области. Также такого звания были удостоены глава Варгашинского округа Валерий Яковлев, гендиректору завода «ШААЗ» Андрею Попову и директору Куртамышского дома детства и юношества Татьяне Колобовой.

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Четырем сотрудникам оборонного предприятия «Курганприбор» вручили госнаграды за заслуги перед Отечеством в ходе торжественной церемонии в честь 81-й годовщины со дня образования Курганской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Также почетные грамоты губернатора Вадима Шумкова получили два работника «Курганмашзавода». «Госнаградами РФ удостоены четверо наших земляков, сотрудников АО «НПО «Курганприбор». Губернатор Вадим Шумков вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени главному бухгалтеру предприятия Елене Тимановой. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили: шлифовщик цеха № 22 Василий Бугаев, замгендиректора по производству Константин Дьяконов, начальник бюро отдела главного технолога Любовь Распутина», — указано на сайте правительства. Также Шумков вручил почетные грамоты губернатора Курганской области двум сотрудникам «Курганмашзавода». Награды получили первый заместитель руководителя предприятия Василий Куслиев и начальник кузнечно-прессового цеха кузнечно-литейного завода КМЗ Ростям Юсупов. Ранее URA.RU писало, что гендиректора «Курганстальмост» Дмитрия Парышева сделали почетным гражданином Курганской области. Также такого звания были удостоены глава Варгашинского округа Валерий Яковлев, гендиректору завода «ШААЗ» Андрею Попову и директору Куртамышского дома детства и юношества Татьяне Колобовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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