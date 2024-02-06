Главного застройщика Курганской области сделают почетным гражданином

Новым почетным гражданином региона станет гендиректор завода «Курганстальмост» Дмитрий Парышев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гендиректору компании «Курганстальмост» Дмитрию Парышеву присвоят звание «Почетный гражданин Курганской области». Данная информация размещена на портале правовой информации. Компания Парышева занимается строительством крупных соцобъектов в регионе.

«За выдающиеся заслуги в развитии отраслей экономики и социальной сферы, способствующие повышению известности и авторитета Курганской области, присвоить почетное звание <…> согласно приложению. Список граждан, представленных к присвоению почетного звания: Парышев Дмитрий Николаевич», — указано в постановлении, размещенном на портале.

Также звание «Почетный гражданин Курганской области» планируют присвоить главе Варгашинского муниципального округа Валерию Яковлеву, гендиректору Шадринского автоагрегатного завода Андрею Попову и директору Куртамышского дома детства и юношества Татьяне Колобовой. Обычно это звание присваивают во время торжественного мероприятия, приуроченного ко дню рождения области.

«Курганстальмост», в том числе, занимается строительством самой большой школы в областном центре и бассейна Курганского госуниверситета. От этих объектов ранее отказались предыдущие подрядчики. Также компания строит здание поликлиники областной больницы и другие соцобъекты.

В декабре губернатор Вадим Шумков вручил звание «Почетный гражданин Курганской области» бывшему главе Далматовского муниципального округа Александру Столбову. Для этого глава региона лично приехал в Далматово на заседание окружной думы думы, где приняли отставку Столбова.