07 февраля 2024

В Свердловской области резко подорожали яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Екатеринбург, яйца, ценники, витрина, десяток, кассета яиц, чепфа
Цена на яйца выросла почти на 12 рублей (архивное фото) Фото:

В Свердловской области повысилась стоимость яиц почти на 9%. Информация появилась на сайте «Свердловскстата».

Из данных следует, что на 5 февраля цена десятка яиц составляла 131,92 рубль. Ранее, 1 февраля, яйца стоили 120,14 рублей. Таким образом за пять дней цена взлетела почти на 12 рублей.

Впервые стоимость яиц взлетела в конце 2023 года. На проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков обещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024 года.

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В Свердловской области повысилась стоимость яиц почти на 9%. Информация появилась на сайте «Свердловскстата». Из данных следует, что на 5 февраля цена десятка яиц составляла 131,92 рубль. Ранее, 1 февраля, яйца стоили 120,14 рублей. Таким образом за пять дней цена взлетела почти на 12 рублей. Впервые стоимость яиц взлетела в конце 2023 года. На проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков обещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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