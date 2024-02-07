Экономика В Свердловской области резко подорожали яйца 08 февраля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 + Цена на яйца выросла почти на 12 рублей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области повысилась стоимость яиц почти на 9%. Информация появилась на сайте «Свердловскстата». Из данных следует, что на 5 февраля цена десятка яиц составляла 131,92 рубль. Ранее, 1 февраля, яйца стоили 120,14 рублей. Таким образом за пять дней цена взлетела почти на 12 рублей. Впервые стоимость яиц взлетела в конце 2023 года. На проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков обещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024 года. В Свердловской области повысилась стоимость яиц почти на 9%. Информация появилась на сайте «Свердловскстата». Из данных следует, что на 5 февраля цена десятка яиц составляла 131,92 рубль. Ранее, 1 февраля, яйца стоили 120,14 рублей. Таким образом за пять дней цена взлетела почти на 12 рублей. Впервые стоимость яиц взлетела в конце 2023 года. На проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков обещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям