В Свердловской области резко подорожали яйца

Цена на яйца выросла почти на 12 рублей (архивное фото)
В Свердловской области повысилась стоимость яиц почти на 9%. Информация появилась на сайте «Свердловскстата».
Из данных следует, что на 5 февраля цена десятка яиц составляла 131,92 рубль. Ранее, 1 февраля, яйца стоили 120,14 рублей. Таким образом за пять дней цена взлетела почти на 12 рублей.
Впервые стоимость яиц взлетела в конце 2023 года. На проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков обещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024 года.
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