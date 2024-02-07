Из Челябинской области на фронт направлена крупная партия гуманитарной помощи, в которую вошли дизельные генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы. Средства направлены правительством региона и благотворительным проектом Народного фронта «Все для Победы!», сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Правительство Челябинской области передали в Народный фронт: 30 дизельных генераторов, 18 квадрокоптеров и 10 теплоприцелов. Также на собранные средства в рамках проекта Народного фронта „Все для Победы!“, мы закупили необходимую технику по потребностям военнослужащих», — рассказал URA.RU Рыжий.
Народный фронт передал бойцам 40 дизельных генераторов, 26 квадрокоптеров, 17 тепловизионных прицелов, 6 раций нового поколения, а также два цифровых бинокля. Ранее после вмешательства ОНФ мошенники вернули деньги бойцу СВО, которому за отдельную плату пообещали оформить несуществующую выплату.
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