07 февраля 2024

Челябинская область передала на фронт генераторы, квадрокоптеры и тепловизоры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из Челябинской области на фронт направлена крупная партия гуманитарной помощи, в которую вошли дизельные генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы. Средства направлены правительством региона и благотворительным проектом Народного фронта «Все для Победы!», сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Правительство Челябинской области передали в Народный фронт: 30 дизельных генераторов, 18 квадрокоптеров и 10 теплоприцелов. Также на собранные средства в рамках проекта Народного фронта „Все для Победы!“, мы закупили необходимую технику по потребностям военнослужащих», — рассказал URA.RU Рыжий.

Народный фронт передал бойцам 40 дизельных генераторов, 26 квадрокоптеров, 17 тепловизионных прицелов, 6 раций нового поколения, а также два цифровых бинокля. Ранее после вмешательства ОНФ мошенники вернули деньги бойцу СВО, которому за отдельную плату пообещали оформить несуществующую выплату.

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Из Челябинской области на фронт направлена крупная партия гуманитарной помощи, в которую вошли дизельные генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы. Средства направлены правительством региона и благотворительным проектом Народного фронта «Все для Победы!», сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Правительство Челябинской области передали в Народный фронт: 30 дизельных генераторов, 18 квадрокоптеров и 10 теплоприцелов. Также на собранные средства в рамках проекта Народного фронта „Все для Победы!“, мы закупили необходимую технику по потребностям военнослужащих», — рассказал URA.RU Рыжий. Народный фронт передал бойцам 40 дизельных генераторов, 26 квадрокоптеров, 17 тепловизионных прицелов, 6 раций нового поколения, а также два цифровых бинокля. Ранее после вмешательства ОНФ мошенники вернули деньги бойцу СВО, которому за отдельную плату пообещали оформить несуществующую выплату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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