29 января 2024

Мошенники вернули деньги челябинскому бойцу СВО, которого ранее обманули. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил всю отданную мошенникам сумму обратно Фото:
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Бойцу СВО из Челябинской области, который попался на уловку мошенников, пытаясь получить дополнительные выплаты, вернули деньги. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, деньги мошенники вернули добровольно, испугавшись ответственности.

«После вмешательства Народного фронта мужчина получил свои деньги, которые отдал псевдоюристам за помощь в оформлении дополнительных выплат. Держим ситуацию на контроле», — сообщил URA.RU Рыжий.

По его словам, чтобы помочь военному, сотрудники ОНФ обратились с заявлением в СК и Генпрокуратуру РФ. После того, как об этом узнали в фирме обманщиков, злоумышленники решили вернуть деньги бойцу и замять историю.

«Но мы настаиваем на том, что контору должны проверить надзорные органы. Чтобы подобные случаи не повторялись», — отметил Рыжий.

Боец хотел купить военным «Буханку» и отправить ее на фронт. Для этого ему и потребовались деньги. Придя в офис фирмы за оформлением выплаты, он отдал 100 тысяч за услуги юриста. Однако, после оплаты компания перестала выходить с бойцом на связь.

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Бойцу СВО из Челябинской области, который попался на уловку мошенников, пытаясь получить дополнительные выплаты, вернули деньги. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, деньги мошенники вернули добровольно, испугавшись ответственности. «После вмешательства Народного фронта мужчина получил свои деньги, которые отдал псевдоюристам за помощь в оформлении дополнительных выплат. Держим ситуацию на контроле», — сообщил URA.RU Рыжий. По его словам, чтобы помочь военному, сотрудники ОНФ обратились с заявлением в СК и Генпрокуратуру РФ. После того, как об этом узнали в фирме обманщиков, злоумышленники решили вернуть деньги бойцу и замять историю. «Но мы настаиваем на том, что контору должны проверить надзорные органы. Чтобы подобные случаи не повторялись», — отметил Рыжий. Боец хотел купить военным «Буханку» и отправить ее на фронт. Для этого ему и потребовались деньги. Придя в офис фирмы за оформлением выплаты, он отдал 100 тысяч за услуги юриста. Однако, после оплаты компания перестала выходить с бойцом на связь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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