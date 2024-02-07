07 февраля 2024

Названы даты главного молодежного форума, где выступит Shaman

Молодежный форум «УТРО» пройдет в Свердловской области с 22 по 29 июня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум Утро. Нефтеюганск
Молодежь приедет в Свердловскую область в конце июня Фото:

Активная молодежь соберется на молодежный форум «УТРО» в Свердловской области с 22 по 29 июня. Все мероприятия пройдут на площадке кампуса «Новокольцовский» Уральского федерального университета. Такая информация была озвучена на совещании с регионами Урала, которое по поручению полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева провел его заместитель Борис Кириллов.

«Молодежный форум „УТРО“ традиционно объединит молодых профессионалов в различных отраслях, предоставит им площадку для обмена опытом и расширения профессиональных контактов. Наша задача — провести форум на высоком уровне, создав наилучшие условия для коммуникации молодежи», — заявил Кириллов. Даты проведения фестиваля приурочили к празднованию Дня молодежи.

Форум «Утро» выступает образовательной и коммуникативной площадкой, которая объединяет активную молодежь, педагогов и наставников. Мероприятие проводиться ежегодно в различных регионах Урала. Ожидается, что в этом году музыкальным хэдлайнером форума станет главный патриотический певец России Shaman.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Активная молодежь соберется на молодежный форум «УТРО» в Свердловской области с 22 по 29 июня. Все мероприятия пройдут на площадке кампуса «Новокольцовский» Уральского федерального университета. Такая информация была озвучена на совещании с регионами Урала, которое по поручению полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева провел его заместитель Борис Кириллов. «Молодежный форум „УТРО“ традиционно объединит молодых профессионалов в различных отраслях, предоставит им площадку для обмена опытом и расширения профессиональных контактов. Наша задача — провести форум на высоком уровне, создав наилучшие условия для коммуникации молодежи», — заявил Кириллов. Даты проведения фестиваля приурочили к празднованию Дня молодежи. Форум «Утро» выступает образовательной и коммуникативной площадкой, которая объединяет активную молодежь, педагогов и наставников. Мероприятие проводиться ежегодно в различных регионах Урала. Ожидается, что в этом году музыкальным хэдлайнером форума станет главный патриотический певец России Shaman.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...