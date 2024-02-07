Названы даты главного молодежного форума, где выступит Shaman

Активная молодежь соберется на молодежный форум «УТРО» в Свердловской области с 22 по 29 июня. Все мероприятия пройдут на площадке кампуса «Новокольцовский» Уральского федерального университета. Такая информация была озвучена на совещании с регионами Урала, которое по поручению полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева провел его заместитель Борис Кириллов.
«Молодежный форум „УТРО“ традиционно объединит молодых профессионалов в различных отраслях, предоставит им площадку для обмена опытом и расширения профессиональных контактов. Наша задача — провести форум на высоком уровне, создав наилучшие условия для коммуникации молодежи», — заявил Кириллов. Даты проведения фестиваля приурочили к празднованию Дня молодежи.
Форум «Утро» выступает образовательной и коммуникативной площадкой, которая объединяет активную молодежь, педагогов и наставников. Мероприятие проводиться ежегодно в различных регионах Урала. Ожидается, что в этом году музыкальным хэдлайнером форума станет главный патриотический певец России Shaman.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.