Бывший Среднеуральский монастырь открылся для паломников

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) пригласил всех желающих помолиться в подворье Дивеевского монастыря. Это бывший Среднеуральский женский монастырь, который стал широко известен после скандала с экс-схиигуменом Сергием (Николаем Романовым).
«Двери подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Среднеуральске открыты для паломников ежедневно с 8 до 20 часов. Приезжайте помолиться и потрудиться во Славу Божию», — написал Кульберг.
Не так давно на территории бывшего Среднеуральского женского монастыря прошло первое богослужение после раскола, учиненного отцом Сергием. Его в декабре 2020 года задерживали в ходе штурма монастыря. Романова признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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