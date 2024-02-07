07 февраля 2024

Бывший Среднеуральский монастырь открылся для паломников

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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область , монахиня, среднеуральский женский монастырь, православие, сестра
Теперь в подворье ждут гостей ежедневно Фото:
новость из сюжета
Дело отца Сергия

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) пригласил всех желающих помолиться в подворье Дивеевского монастыря. Это бывший Среднеуральский женский монастырь, который стал широко известен после скандала с экс-схиигуменом Сергием (Николаем Романовым).

«Двери подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Среднеуральске открыты для паломников ежедневно с 8 до 20 часов. Приезжайте помолиться и потрудиться во Славу Божию», — написал Кульберг.

Не так давно на территории бывшего Среднеуральского женского монастыря прошло первое богослужение после раскола, учиненного отцом Сергием. Его в декабре 2020 года задерживали в ходе штурма монастыря. Романова признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) пригласил всех желающих помолиться в подворье Дивеевского монастыря. Это бывший Среднеуральский женский монастырь, который стал широко известен после скандала с экс-схиигуменом Сергием (Николаем Романовым). «Двери подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Среднеуральске открыты для паломников ежедневно с 8 до 20 часов. Приезжайте помолиться и потрудиться во Славу Божию», — написал Кульберг. Не так давно на территории бывшего Среднеуральского женского монастыря прошло первое богослужение после раскола, учиненного отцом Сергием. Его в декабре 2020 года задерживали в ходе штурма монастыря. Романова признали виновным в склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и в самоуправстве. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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