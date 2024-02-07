Стало известно, кто возглавит пермский главк после ухода Щеглова

Руководителем ГУ МВД по Пермскому краю станет Вячеслав Еговцев

08 февраля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Новый руководитель пермского главка приедет из Забайкальского края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым руководителем пермского главка станет генерал-майор полиции Вячеслав Еговцев. Сейчас он возглавляет УМВД по Забайкальскому краю. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Вместо Щеглова пермским управлением МВД будет руководить Вячеслав Еговцев», — рассказали собеседники агентства. Источники отмечают, что полицейские с воодушевлением отнеслись к будущим изменениям. Коллеги о Еговцеве отзываются как о грамотном оперативнике и опытном руководителе. Агентство направило запрос в пресс-центр МВД РФ. Отставка Александра Щеглова и назначение Вячеслава Еговцева должно произойти в течение 2024 года. Все собеседники URA.RU отмечают, что это произойдет не раньше апреля. Вячеслав Еговцев родился и вырос в Пермском крае. Он окончил институт МВД России и начал свою карьеру с должности оперуполномоченного в отделе по борьбе с экономической преступностью. Позже он возглавил это управление в ГУ МВД по Пермскому краю. С 2018 года был замначальника полиции по оперативной работе в пермском главке. В конце 2020 года указом президента был назначен на должность начальника УМВД Забайкальского края.

Новым руководителем пермского главка станет генерал-майор полиции Вячеслав Еговцев. Сейчас он возглавляет УМВД по Забайкальскому краю. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Вместо Щеглова пермским управлением МВД будет руководить Вячеслав Еговцев», — рассказали собеседники агентства. Источники отмечают, что полицейские с воодушевлением отнеслись к будущим изменениям. Коллеги о Еговцеве отзываются как о грамотном оперативнике и опытном руководителе. Агентство направило запрос в пресс-центр МВД РФ. Отставка Александра Щеглова и назначение Вячеслава Еговцева должно произойти в течение 2024 года. Все собеседники URA.RU отмечают, что это произойдет не раньше апреля. Вячеслав Еговцев родился и вырос в Пермском крае. Он окончил институт МВД России и начал свою карьеру с должности оперуполномоченного в отделе по борьбе с экономической преступностью. Позже он возглавил это управление в ГУ МВД по Пермскому краю. С 2018 года был замначальника полиции по оперативной работе в пермском главке. В конце 2020 года указом президента был назначен на должность начальника УМВД Забайкальского края.