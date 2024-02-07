07 февраля 2024

Стало известно, кто возглавит пермский главк после ухода Щеглова

Руководителем ГУ МВД по Пермскому краю станет Вячеслав Еговцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, мвд, нашивка, награды, полиция
Новый руководитель пермского главка приедет из Забайкальского края Фото:

Новым руководителем пермского главка станет генерал-майор полиции Вячеслав Еговцев. Сейчас он возглавляет УМВД по Забайкальскому краю. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Вместо Щеглова пермским управлением МВД будет руководить Вячеслав Еговцев», — рассказали собеседники агентства. Источники отмечают, что полицейские с воодушевлением отнеслись к будущим изменениям. Коллеги о Еговцеве отзываются как о грамотном оперативнике и опытном руководителе. Агентство направило запрос в пресс-центр МВД РФ.

Отставка Александра Щеглова и назначение Вячеслава Еговцева должно произойти в течение 2024 года. Все собеседники URA.RU отмечают, что это произойдет не раньше апреля.

Вячеслав Еговцев родился и вырос в Пермском крае. Он окончил институт МВД России и начал свою карьеру с должности оперуполномоченного в отделе по борьбе с экономической преступностью. Позже он возглавил это управление в ГУ МВД по Пермскому краю. С 2018 года был замначальника полиции по оперативной работе в пермском главке. В конце 2020 года указом президента был назначен на должность начальника УМВД Забайкальского края.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым руководителем пермского главка станет генерал-майор полиции Вячеслав Еговцев. Сейчас он возглавляет УМВД по Забайкальскому краю. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Вместо Щеглова пермским управлением МВД будет руководить Вячеслав Еговцев», — рассказали собеседники агентства. Источники отмечают, что полицейские с воодушевлением отнеслись к будущим изменениям. Коллеги о Еговцеве отзываются как о грамотном оперативнике и опытном руководителе. Агентство направило запрос в пресс-центр МВД РФ. Отставка Александра Щеглова и назначение Вячеслава Еговцева должно произойти в течение 2024 года. Все собеседники URA.RU отмечают, что это произойдет не раньше апреля. Вячеслав Еговцев родился и вырос в Пермском крае. Он окончил институт МВД России и начал свою карьеру с должности оперуполномоченного в отделе по борьбе с экономической преступностью. Позже он возглавил это управление в ГУ МВД по Пермскому краю. С 2018 года был замначальника полиции по оперативной работе в пермском главке. В конце 2020 года указом президента был назначен на должность начальника УМВД Забайкальского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...