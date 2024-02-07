Стало известно, кто возглавит пермский главк после ухода Щеглова

Новым руководителем пермского главка станет генерал-майор полиции Вячеслав Еговцев. Сейчас он возглавляет УМВД по Забайкальскому краю. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
«Вместо Щеглова пермским управлением МВД будет руководить Вячеслав Еговцев», — рассказали собеседники агентства. Источники отмечают, что полицейские с воодушевлением отнеслись к будущим изменениям. Коллеги о Еговцеве отзываются как о грамотном оперативнике и опытном руководителе. Агентство направило запрос в пресс-центр МВД РФ.
Отставка Александра Щеглова и назначение Вячеслава Еговцева должно произойти в течение 2024 года. Все собеседники URA.RU отмечают, что это произойдет не раньше апреля.
Вячеслав Еговцев родился и вырос в Пермском крае. Он окончил институт МВД России и начал свою карьеру с должности оперуполномоченного в отделе по борьбе с экономической преступностью. Позже он возглавил это управление в ГУ МВД по Пермскому краю. С 2018 года был замначальника полиции по оперативной работе в пермском главке. В конце 2020 года указом президента был назначен на должность начальника УМВД Забайкальского края.
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