Губернатор Куйвашев уйдет на самоизоляцию на фоне слухов о визите Путина

07 февраля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Уход Евгения Куйвашева на самоизоляцию ожидается 8-го или 9 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уйдет на самоизоляцию, рассказал URA.RU близкий к облправительству источник. По его словам, это связано с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина. «Губернатор перейдет на удаленный режим работы к концу недели», — поделился собеседник. В департамент информполитики региона направлен вопрос по теме, ответ ожидается. Как ранее сообщило URA.RU, по слухам, в Екатеринбурге уже работает оперативная группа из Москвы, решающая организационные вопросы поездки. Согласно одной из версий, отработав в уральской столице, Путин может отправиться в Челябинскую область на «Москвиче».

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уйдет на самоизоляцию, рассказал URA.RU близкий к облправительству источник. По его словам, это связано с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина. «Губернатор перейдет на удаленный режим работы к концу недели», — поделился собеседник. В департамент информполитики региона направлен вопрос по теме, ответ ожидается. Как ранее сообщило URA.RU, по слухам, в Екатеринбурге уже работает оперативная группа из Москвы, решающая организационные вопросы поездки. Согласно одной из версий, отработав в уральской столице, Путин может отправиться в Челябинскую область на «Москвиче».