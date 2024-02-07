Губернатор Куйвашев уйдет на самоизоляцию на фоне слухов о визите Путина

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Валерий Фальков. Екатеринбург, куйвашев евгений, фальков валерий
Уход Евгения Куйвашева на самоизоляцию ожидается 8-го или 9 февраля Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уйдет на самоизоляцию, рассказал URA.RU близкий к облправительству источник. По его словам, это связано с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина.

«Губернатор перейдет на удаленный режим работы к концу недели», — поделился собеседник. В департамент информполитики региона направлен вопрос по теме, ответ ожидается.

Как ранее сообщило URA.RU, по слухам, в Екатеринбурге уже работает оперативная группа из Москвы, решающая организационные вопросы поездки. Согласно одной из версий, отработав в уральской столице, Путин может отправиться в Челябинскую область на «Москвиче».

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уйдет на самоизоляцию, рассказал URA.RU близкий к облправительству источник. По его словам, это связано с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина. «Губернатор перейдет на удаленный режим работы к концу недели», — поделился собеседник. В департамент информполитики региона направлен вопрос по теме, ответ ожидается. Как ранее сообщило URA.RU, по слухам, в Екатеринбурге уже работает оперативная группа из Москвы, решающая организационные вопросы поездки. Согласно одной из версий, отработав в уральской столице, Путин может отправиться в Челябинскую область на «Москвиче».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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