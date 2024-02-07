07 февраля 2024

Карлсон посетил стенд Свердловской области на ВДНХ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская область на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Карлсон успел побывать на стенде региона 5 февраля Фото:

Американский журналист Такер Карлсон, который приехал в Москву ради интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, 5 февраля посетил стенд Свердловской области на выставке «Россия». Его заметили внимательные читатели URA.RU.

«Послушал экскурсию в переводе», — поделился очевидец. Ранее URA.RU подробно рассказывало, из чего состоит свердловская экспозиция на главной выставке достижений регионов.

Интервью с Путиным должно выйти 8 февраля. Его можно будет посмотреть бесплатно на сайте журналиста и в соцсети X. Илон Маск пообещал, что не будет блокировать видео после публикации и даже пошутил по этому поводу с отсылкой к «Брату-2».

Фото:

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Американский журналист Такер Карлсон, который приехал в Москву ради интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, 5 февраля посетил стенд Свердловской области на выставке «Россия». Его заметили внимательные читатели URA.RU. «Послушал экскурсию в переводе», — поделился очевидец. Ранее URA.RU подробно рассказывало, из чего состоит свердловская экспозиция на главной выставке достижений регионов. Интервью с Путиным должно выйти 8 февраля. Его можно будет посмотреть бесплатно на сайте журналиста и в соцсети X. Илон Маск пообещал, что не будет блокировать видео после публикации и даже пошутил по этому поводу с отсылкой к «Брату-2».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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