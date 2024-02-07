Американский журналист Такер Карлсон, который приехал в Москву ради интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, 5 февраля посетил стенд Свердловской области на выставке «Россия». Его заметили внимательные читатели URA.RU.
«Послушал экскурсию в переводе», — поделился очевидец. Ранее URA.RU подробно рассказывало, из чего состоит свердловская экспозиция на главной выставке достижений регионов.
Интервью с Путиным должно выйти 8 февраля. Его можно будет посмотреть бесплатно на сайте журналиста и в соцсети X. Илон Маск пообещал, что не будет блокировать видео после публикации и даже пошутил по этому поводу с отсылкой к «Брату-2».
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