В ЯНАО ребенок расшибся при падении с крыльца аварийного дома

В Лабытнанги (ЯНАО) девочка получила множественные травмы при падении с крыльца расселенного, но не снесенного дома. За это суд обязал взыскать с администрации 150 тысяч рублей в пользу пострадавшей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«В августе 2023 года малолетний ребенок в связи с падением с крыльца получил множественные травмы, испытал физическую боль и испуг. Вместе с тем падение несовершеннолетней произошло ввиду ветхости перил многоквартирного дома, который расселен, но не был снесен», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. В качестве компенсации морального вреда суд обязал администрацию города выплатить 150 тысяч рублей.
О происшествии прокуратуре стало известно из обращения матери пострадавшей девочки. В ходе проведенной проверки выяснилось, что доступу к аварийному дому ничего не препятствовало и туда мог попасть любой человек. Позже дом был снесен.
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