07 февраля 2024

В ЯНАО ребенок расшибся при падении с крыльца аварийного дома

В ЯНАО суд обязал мэрию выплатить компенсацию девочке за полученные травмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег и грязь на дорогах и во дворах города Курган, опасная зона, лед на крыльце
В Лабытнанги ребенок упал с крыльца аварийного дома из-за подломившихся перил Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) девочка получила множественные травмы при падении с крыльца расселенного, но не снесенного дома. За это суд обязал взыскать с администрации 150 тысяч рублей в пользу пострадавшей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В августе 2023 года малолетний ребенок в связи с падением с крыльца получил множественные травмы, испытал физическую боль и испуг. Вместе с тем падение несовершеннолетней произошло ввиду ветхости перил многоквартирного дома, который расселен, но не был снесен», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. В качестве компенсации морального вреда суд обязал администрацию города выплатить 150 тысяч рублей.

О происшествии прокуратуре стало известно из обращения матери пострадавшей девочки. В ходе проведенной проверки выяснилось, что доступу к аварийному дому ничего не препятствовало и туда мог попасть любой человек. Позже дом был снесен.

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В Лабытнанги (ЯНАО) девочка получила множественные травмы при падении с крыльца расселенного, но не снесенного дома. За это суд обязал взыскать с администрации 150 тысяч рублей в пользу пострадавшей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В августе 2023 года малолетний ребенок в связи с падением с крыльца получил множественные травмы, испытал физическую боль и испуг. Вместе с тем падение несовершеннолетней произошло ввиду ветхости перил многоквартирного дома, который расселен, но не был снесен», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. В качестве компенсации морального вреда суд обязал администрацию города выплатить 150 тысяч рублей. О происшествии прокуратуре стало известно из обращения матери пострадавшей девочки. В ходе проведенной проверки выяснилось, что доступу к аварийному дому ничего не препятствовало и туда мог попасть любой человек. Позже дом был снесен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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