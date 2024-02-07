Турист прошел босиком по снегу по следам группы Дятлова. Видео

08 февраля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Участник эксперимента прошел дальше, чем его предшественники (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Тайна перевала Дятлова Участники экспедиции, организованной Фондом памяти группы Дятлова, провели уникальный эксперимент на знаменитом перевале. Об этом они рассказали URA.RU. Один из исследователей трагедии прошел 1,5 км в носках по снегу (как шли в 1959 году дятловцы) от места, где стояла палатка, до Кедра — места, где были найдены первые погибшие члены группы Юрий Дорошенко и Юрий Кривонищенко. На суровый эксперимент решился Станислав Евдокимов из Санкт-Петербурга. «Такой же эксперимент я проводил дома, но там я шел по твердой дорожке, и тогда чувствовался холодок. А здесь нормально было! На склоне горы был твердый снег, а ниже, где ручьи и лес, начинаются сугробы — я шел, проваливаясь по пояс. Но, что удивительно, когда добрался до кедра и начала переобуваться, оказалось, что хлопковые носки, надетые под шерстяными — сухие! Снег прилипает к шерстяным, и образуется такая снежная защита!» — рассказал он. По словам руководителя Фонда памяти группы Дятлова Алексея Коськина, в прежние годы другие исследователи тоже ходили в носках по снегу (пытаясь понять, как образовались «ледяные столбики» от следов дятловцев), но так далеко никто из них не ходил. Статья по теме Что известно о гибели группы Дятлова 65 лет назад Провести эксперимент помогла и погода: те три дня, что экспедиция провела на перевале, были очень теплыми (минус 4-6 градуса). Но в другие дни было до -30 и пурга. «Наши участники — настоящие герои! Они перенесли большие лишения — холода, ветра до 100 км/час — это уже ураган! Они выдержали три холодные ночевки на перевале, когда печка не работала. Мы хотели погрузиться в пучину дятловской истории и проверить себя. Конечно, не в полной мере: мы не готовы на трудности, на которые шли они, но маленькую их часть мы на себе испытали», — говорит руководитель экспедиции Алексей Королев. Группа туристов под руководством Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на севере Свердловской области. Существует множество версий этой трагедии, самая популярная — «ракетная». То есть туристы могли стать жертвами неудачного пуска ракет. Но официально в уголовном дело сказано, что причиной гибели туристов стала «стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники экспедиции, организованной Фондом памяти группы Дятлова, провели уникальный эксперимент на знаменитом перевале. Об этом они рассказали URA.RU. Один из исследователей трагедии прошел 1,5 км в носках по снегу (как шли в 1959 году дятловцы) от места, где стояла палатка, до Кедра — места, где были найдены первые погибшие члены группы Юрий Дорошенко и Юрий Кривонищенко. На суровый эксперимент решился Станислав Евдокимов из Санкт-Петербурга. «Такой же эксперимент я проводил дома, но там я шел по твердой дорожке, и тогда чувствовался холодок. А здесь нормально было! На склоне горы был твердый снег, а ниже, где ручьи и лес, начинаются сугробы — я шел, проваливаясь по пояс. Но, что удивительно, когда добрался до кедра и начала переобуваться, оказалось, что хлопковые носки, надетые под шерстяными — сухие! Снег прилипает к шерстяным, и образуется такая снежная защита!» — рассказал он. По словам руководителя Фонда памяти группы Дятлова Алексея Коськина, в прежние годы другие исследователи тоже ходили в носках по снегу (пытаясь понять, как образовались «ледяные столбики» от следов дятловцев), но так далеко никто из них не ходил. Провести эксперимент помогла и погода: те три дня, что экспедиция провела на перевале, были очень теплыми (минус 4-6 градуса). Но в другие дни было до -30 и пурга. «Наши участники — настоящие герои! Они перенесли большие лишения — холода, ветра до 100 км/час — это уже ураган! Они выдержали три холодные ночевки на перевале, когда печка не работала. Мы хотели погрузиться в пучину дятловской истории и проверить себя. Конечно, не в полной мере: мы не готовы на трудности, на которые шли они, но маленькую их часть мы на себе испытали», — говорит руководитель экспедиции Алексей Королев. Группа туристов под руководством Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на севере Свердловской области. Существует множество версий этой трагедии, самая популярная — «ракетная». То есть туристы могли стать жертвами неудачного пуска ракет. Но официально в уголовном дело сказано, что причиной гибели туристов стала «стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии».