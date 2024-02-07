Участники экспедиции, организованной Фондом памяти группы Дятлова, провели уникальный эксперимент на знаменитом перевале. Об этом они рассказали URA.RU. Один из исследователей трагедии прошел 1,5 км в носках по снегу (как шли в 1959 году дятловцы) от места, где стояла палатка, до Кедра — места, где были найдены первые погибшие члены группы Юрий Дорошенко и Юрий Кривонищенко.
На суровый эксперимент решился Станислав Евдокимов из Санкт-Петербурга. «Такой же эксперимент я проводил дома, но там я шел по твердой дорожке, и тогда чувствовался холодок. А здесь нормально было! На склоне горы был твердый снег, а ниже, где ручьи и лес, начинаются сугробы — я шел, проваливаясь по пояс. Но, что удивительно, когда добрался до кедра и начала переобуваться, оказалось, что хлопковые носки, надетые под шерстяными — сухие! Снег прилипает к шерстяным, и образуется такая снежная защита!» — рассказал он.
По словам руководителя Фонда памяти группы Дятлова Алексея Коськина, в прежние годы другие исследователи тоже ходили в носках по снегу (пытаясь понять, как образовались «ледяные столбики» от следов дятловцев), но так далеко никто из них не ходил.
Провести эксперимент помогла и погода: те три дня, что экспедиция провела на перевале, были очень теплыми (минус 4-6 градуса). Но в другие дни было до -30 и пурга.
«Наши участники — настоящие герои! Они перенесли большие лишения — холода, ветра до 100 км/час — это уже ураган! Они выдержали три холодные ночевки на перевале, когда печка не работала. Мы хотели погрузиться в пучину дятловской истории и проверить себя. Конечно, не в полной мере: мы не готовы на трудности, на которые шли они, но маленькую их часть мы на себе испытали», — говорит руководитель экспедиции Алексей Королев.
Группа туристов под руководством Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на севере Свердловской области. Существует множество версий этой трагедии, самая популярная — «ракетная». То есть туристы могли стать жертвами неудачного пуска ракет. Но официально в уголовном дело сказано, что причиной гибели туристов стала «стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии».
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