Общество Здоровье В Магнитогорске школьница родила ребенка 08 февраля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 + Самой молодой мамой в Магниттгорске стала 15-летняя девушка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 15-летняя девушка родила ребенка. Об этом сообщили в областном ЗАГСе. «В Магнитогорске 15-летняя школьница родила ребенка. Это самая молодая мама, которая родила в Магнитогорске в 2023 году. Самой пожилой мамой в городе в прошлом году стала женщина 49 лет», — пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на данные областного ЗАГСа. Ранее стало известно, что жительница Челябинска родила малыша весом 5,2 кг, сына назвали Матвей. Об этом сообщили в пресс-службе клиники ЮУГМУ. В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 15-летняя девушка родила ребенка. Об этом сообщили в областном ЗАГСе. «В Магнитогорске 15-летняя школьница родила ребенка. Это самая молодая мама, которая родила в Магнитогорске в 2023 году. Самой пожилой мамой в городе в прошлом году стала женщина 49 лет», — пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на данные областного ЗАГСа. Ранее стало известно, что жительница Челябинска родила малыша весом 5,2 кг, сына назвали Матвей. Об этом сообщили в пресс-службе клиники ЮУГМУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям