07 февраля 2024

В Магнитогорске школьница родила ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок
Самой молодой мамой в Магниттгорске стала 15-летняя девушка Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 15-летняя девушка родила ребенка. Об этом сообщили в областном ЗАГСе.

«В Магнитогорске 15-летняя школьница родила ребенка. Это самая молодая мама, которая родила в Магнитогорске в 2023 году. Самой пожилой мамой в городе в прошлом году стала женщина 49 лет», — пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на данные областного ЗАГСа.

Ранее стало известно, что жительница Челябинска родила малыша весом 5,2 кг, сына назвали Матвей. Об этом сообщили в пресс-службе клиники ЮУГМУ.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 15-летняя девушка родила ребенка. Об этом сообщили в областном ЗАГСе. «В Магнитогорске 15-летняя школьница родила ребенка. Это самая молодая мама, которая родила в Магнитогорске в 2023 году. Самой пожилой мамой в городе в прошлом году стала женщина 49 лет», — пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на данные областного ЗАГСа. Ранее стало известно, что жительница Челябинска родила малыша весом 5,2 кг, сына назвали Матвей. Об этом сообщили в пресс-службе клиники ЮУГМУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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