В Магнитогорске школьница родила ребенка

Самой молодой мамой в Магниттгорске стала 15-летняя девушка
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 15-летняя девушка родила ребенка. Об этом сообщили в областном ЗАГСе.
«В Магнитогорске 15-летняя школьница родила ребенка. Это самая молодая мама, которая родила в Магнитогорске в 2023 году. Самой пожилой мамой в городе в прошлом году стала женщина 49 лет», — пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск» со ссылкой на данные областного ЗАГСа.
Ранее стало известно, что жительница Челябинска родила малыша весом 5,2 кг, сына назвали Матвей. Об этом сообщили в пресс-службе клиники ЮУГМУ.
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