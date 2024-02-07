Общество Транспорт Трассу Южноуральск — Магнитогорск заносит снегом. Видео 08 февраля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 + Госавтоинспекция Челябинской области призывает отказаться от дальних поездок Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области трассу Южноуральск — Магнитогорск заносит снегом, наблюдается сильная метель. Водителям нужно быть более бдительными, сообщили в госавтоинспекции. «На трассе Южноуральск — Магнитогорск, 189 километр, идут осадки виде снега, ветер, метель. Водители, будьте аккуратней», — сообщили в пресс-службе. Также госавтоинспекция Челябинской области рекомендовала отказаться от дальних поездок. В случае необходимости двигаться, строго соблюдая правила дорожного движения. В целях обеспечения безопасности следует снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров. В случае поездки, в дорогу следует взять теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату. При возникновении затруднительных ситуаций водителям необходимо обращаться ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112. Снежная буря накрыла Челябинскую область 6 февраля. Часть дорог региона перекрыли для автобусов и такси, а водителей попросили по возможности отказаться от поездок. Штормовое предупреждение было продлено и 8 февраля. Синоптики прогнозируют окончание снегопадов на 10 февраля. В Челябинской области трассу Южноуральск — Магнитогорск заносит снегом, наблюдается сильная метель. Водителям нужно быть более бдительными, сообщили в госавтоинспекции. «На трассе Южноуральск — Магнитогорск, 189 километр, идут осадки виде снега, ветер, метель. Водители, будьте аккуратней», — сообщили в пресс-службе. Также госавтоинспекция Челябинской области рекомендовала отказаться от дальних поездок. В случае необходимости двигаться, строго соблюдая правила дорожного движения. В целях обеспечения безопасности следует снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров. В случае поездки, в дорогу следует взять теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату. При возникновении затруднительных ситуаций водителям необходимо обращаться ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112. Снежная буря накрыла Челябинскую область 6 февраля. Часть дорог региона перекрыли для автобусов и такси, а водителей попросили по возможности отказаться от поездок. Штормовое предупреждение было продлено и 8 февраля. Синоптики прогнозируют окончание снегопадов на 10 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям