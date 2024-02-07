07 февраля 2024

Трассу Южноуральск — Магнитогорск заносит снегом. Видео

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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, проезжая часть, грузовик, обочина, трасса, дорога, грузовой автомобиль, машина под снегом
Госавтоинспекция Челябинской области призывает отказаться от дальних поездок Фото:

В Челябинской области трассу Южноуральск — Магнитогорск заносит снегом, наблюдается сильная метель. Водителям нужно быть более бдительными, сообщили в госавтоинспекции.

«На трассе Южноуральск — Магнитогорск, 189 километр, идут осадки виде снега, ветер, метель. Водители, будьте аккуратней», — сообщили в пресс-службе.

Также госавтоинспекция Челябинской области рекомендовала отказаться от дальних поездок. В случае необходимости двигаться, строго соблюдая правила дорожного движения. В целях обеспечения безопасности следует снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров.

В случае поездки, в дорогу следует взять теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату. При возникновении затруднительных ситуаций водителям необходимо обращаться ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112.

Снежная буря накрыла Челябинскую область 6 февраля. Часть дорог региона перекрыли для автобусов и такси, а водителей попросили по возможности отказаться от поездок. Штормовое предупреждение было продлено и 8 февраля. Синоптики прогнозируют окончание снегопадов на 10 февраля.

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В Челябинской области трассу Южноуральск — Магнитогорск заносит снегом, наблюдается сильная метель. Водителям нужно быть более бдительными, сообщили в госавтоинспекции. «На трассе Южноуральск — Магнитогорск, 189 километр, идут осадки виде снега, ветер, метель. Водители, будьте аккуратней», — сообщили в пресс-службе. Также госавтоинспекция Челябинской области рекомендовала отказаться от дальних поездок. В случае необходимости двигаться, строго соблюдая правила дорожного движения. В целях обеспечения безопасности следует снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров. В случае поездки, в дорогу следует взять теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату. При возникновении затруднительных ситуаций водителям необходимо обращаться ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112. Снежная буря накрыла Челябинскую область 6 февраля. Часть дорог региона перекрыли для автобусов и такси, а водителей попросили по возможности отказаться от поездок. Штормовое предупреждение было продлено и 8 февраля. Синоптики прогнозируют окончание снегопадов на 10 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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