В Челябинской области трассу Южноуральск — Магнитогорск заносит снегом, наблюдается сильная метель. Водителям нужно быть более бдительными, сообщили в госавтоинспекции.
«На трассе Южноуральск — Магнитогорск, 189 километр, идут осадки виде снега, ветер, метель. Водители, будьте аккуратней», — сообщили в пресс-службе.
Также госавтоинспекция Челябинской области рекомендовала отказаться от дальних поездок. В случае необходимости двигаться, строго соблюдая правила дорожного движения. В целях обеспечения безопасности следует снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров.
В случае поездки, в дорогу следует взять теплые вещи, термос с горячим чаем, заправить полный бак топлива, а также положить в багажник буксировочный трос и автомобильную лопату. При возникновении затруднительных ситуаций водителям необходимо обращаться ближайшему экипажу ДПС или звоните по номеру 112.
Снежная буря накрыла Челябинскую область 6 февраля. Часть дорог региона перекрыли для автобусов и такси, а водителей попросили по возможности отказаться от поездок. Штормовое предупреждение было продлено и 8 февраля. Синоптики прогнозируют окончание снегопадов на 10 февраля.
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