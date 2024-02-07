07 февраля 2024

Певица Савичева готовит альбом со смешением двух музыкальных стилей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма "Круэлла". Москва, савичева юлия
Певица Савичева начала работу над новым альбомом Фото:

Певица Юлия Савичева (уроженка Кургана) рассказала, что начала писать новый альбом. Артистка уже сообщила дату выхода первой песни с предстоящего сборника. Об этом Савичева сообщила в новом видео на своем YouTube-канале.

«У меня событие. Мы начали работать над новым альбомом. Первый релиз с этого альбома будет 16 февраля. Песня, которая выйдет, будет называться «Девочка», — рассказала певица в видео.

Сообщается, что в настоящее время идет запись новых песен для альбома. Фрагмент новой композиции попал в новое видео на канале Савичевой. О концепции всего альбома певица сообщила в общих чертах, заявив, что будут песни в стиле Pop и Rock. Савичева также упомянула, что будет совместная песня с победительницей шоу «Новая Звезда» на телеканале «Звезда» MATANYA (исполнительница из Липецкой области, исполняющая музыку, вдохновленную фольклором).

Ранее URA.RU писало, что певица Юлия Савичева представила новую песню «Любовь оставляет шрамы», исполненную в дуэте с Григорием Лепсом. Премьера состоялась на рождественском концерте Лепса 7 января.

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Певица Юлия Савичева (уроженка Кургана) рассказала, что начала писать новый альбом. Артистка уже сообщила дату выхода первой песни с предстоящего сборника. Об этом Савичева сообщила в новом видео на своем YouTube-канале. «У меня событие. Мы начали работать над новым альбомом. Первый релиз с этого альбома будет 16 февраля. Песня, которая выйдет, будет называться «Девочка», — рассказала певица в видео. Сообщается, что в настоящее время идет запись новых песен для альбома. Фрагмент новой композиции попал в новое видео на канале Савичевой. О концепции всего альбома певица сообщила в общих чертах, заявив, что будут песни в стиле Pop и Rock. Савичева также упомянула, что будет совместная песня с победительницей шоу «Новая Звезда» на телеканале «Звезда» MATANYA (исполнительница из Липецкой области, исполняющая музыку, вдохновленную фольклором). Ранее URA.RU писало, что певица Юлия Савичева представила новую песню «Любовь оставляет шрамы», исполненную в дуэте с Григорием Лепсом. Премьера состоялась на рождественском концерте Лепса 7 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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