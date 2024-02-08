В центре Тюмени под снос попал трехэтажный дом

08 февраля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

На участке разрешается строить дом соцобслуживания, детский сад, школу, магазин, рынок, кафе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени из-за комплексного развития территории (КРТ) снесут трехэтажный дом возле ТЦ «Вояж» на улице Мориса Тореза. Такая информация указана на сайте городской администрации. «Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Мориса Тореза города Тюмени… Многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, — улица Мориса Тореза, 12а», — указано в опубликованном документе. По данным властей, на этом участке разрешается строить дом соцобслуживания, детский сад, школу, магазин, рынок, кафе. Также в этом районе могут появиться автомойка, объект здравоохранения или культурно-досуговой деятельности, заправка. Ранее URA.RU писало, что под снос также попали многоквартирные дома в Доме Обороны. КРТ проведут в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой.

В Тюмени из-за комплексного развития территории (КРТ) снесут трехэтажный дом возле ТЦ «Вояж» на улице Мориса Тореза. Такая информация указана на сайте городской администрации. «Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Мориса Тореза города Тюмени… Многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, — улица Мориса Тореза, 12а», — указано в опубликованном документе. По данным властей, на этом участке разрешается строить дом соцобслуживания, детский сад, школу, магазин, рынок, кафе. Также в этом районе могут появиться автомойка, объект здравоохранения или культурно-досуговой деятельности, заправка. Ранее URA.RU писало, что под снос также попали многоквартирные дома в Доме Обороны. КРТ проведут в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой.