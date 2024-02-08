В центре Тюмени под снос попал трехэтажный дом

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Снос дома по улице Коли Мяготина, 36. Курган, снос дома, ветхое жилье, руины, разрушение дома
На участке разрешается строить дом соцобслуживания, детский сад, школу, магазин, рынок, кафе Фото:

В Тюмени из-за комплексного развития территории (КРТ) снесут трехэтажный дом возле ТЦ «Вояж» на улице Мориса Тореза. Такая информация указана на сайте городской администрации.

«Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Мориса Тореза города Тюмени… Многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, — улица Мориса Тореза, 12а», — указано в опубликованном документе.

По данным властей, на этом участке разрешается строить дом соцобслуживания, детский сад, школу, магазин, рынок, кафе. Также в этом районе могут появиться автомойка, объект здравоохранения или культурно-досуговой деятельности, заправка.

Ранее URA.RU писало, что под снос также попали многоквартирные дома в Доме Обороны. КРТ проведут в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой.

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В Тюмени из-за комплексного развития территории (КРТ) снесут трехэтажный дом возле ТЦ «Вояж» на улице Мориса Тореза. Такая информация указана на сайте городской администрации. «Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки в районе улицы Мориса Тореза города Тюмени… Многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, — улица Мориса Тореза, 12а», — указано в опубликованном документе. По данным властей, на этом участке разрешается строить дом соцобслуживания, детский сад, школу, магазин, рынок, кафе. Также в этом районе могут появиться автомойка, объект здравоохранения или культурно-досуговой деятельности, заправка. Ранее URA.RU писало, что под снос также попали многоквартирные дома в Доме Обороны. КРТ проведут в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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