07 февраля 2024

На НТВ вышел сюжет с самыми страшными маньяками, отбывающими пожизненный срок в пермской колонии. Скрин

На НТВ вышел сюжет с маньяками, отбывающими срок в колонии «Белый лебедь»
© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, исправительная колония, наколки, трудотерапия, пошивочный цех
Некоторые из героев сюжета НТВ имеют право работать, поскольку ведут себя примерно Фото:

Журналисты телеканала НТВ пообщались с одними их самых известных маньяков: Максимом Петровым, известным как «Доктор Смерть», и Дмитрием Виноградовым, получившим негласное прозвище «Русский Брейвик». Сейчас оба отбывают пожизненный срок в соликамской колонии «Белый лебедь» (Пермский край). Сюжет, вышедший в программе «ЧП Расследование», размещен на странице ГУФСИН по Пермскому краю в RuTube.

«Осужденный Максим Петров входит в число самых известных сидельцев „Белого лебедя“. В конце 1990-х годов он наводил ужас на жителей Санкт-Петербурга, грабил их и убивал, вводя своим жертвам смертельную инъекцию», — говорится в сюжете, посвященном опасным преступникам. Петров работал фельдшером на подстанции скорой помощи, его жертвами стали 11 человек, в основном пенсионеры.

В начале 2000 года маньяк был задержан. В беседе с корреспондентом НТВ преступник сказал, что считает свое прозвище обидным. Он сравнивает себя с известным киногероем Доктором Лектором («Молчание ягнят») и признался, до сих пор не любит людей и считает себя циничным.

Еще один известный узник «Белого лебедя» — москвич Дмитрий Виноградов. В колонии для приговоренных к пожизненному сроку бывший юрист сидит десятый год. За это время к нему так и не пришло понимание того, зачем он совершил преступление. «Чем дальше, тем для меня это все непонятнее. Не знаю, для чего [я совершил преступление]. Я себе ответить на это вопрос не могу. Никаких целей в этом не вижу. Очень странный какой-то случай. Помню, что все это было крайне неприятно с самого начала. Почему-то я там заставлял себя это делать», — признался журналистам НТВ Виноградов. Московский юрист аптечной сети «Ригла» 7 ноября 2012 года расстрелял шестерых коллег и соискателя в офисе по месту работы.

Ранее ГУФСИН по Пермскому краю опубликовало интервью с другим узником «Белого лебедя», террористом Юсуфом Крымшамхаловым, совершившим теракт в Волгодонске в сентябре 1999 года. В беседе с силовиками Крымшамхалов заявил, что искренне раскаивается в случившемся.

Максим Петров, наводивший ужас на Санкт-Петербург, уже 20 лет является узником «Белого лебедя»
Максим Петров, наводивший ужас на Санкт-Петербург, уже 20 лет является узником «Белого лебедя»

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Журналисты телеканала НТВ пообщались с одними их самых известных маньяков: Максимом Петровым, известным как «Доктор Смерть», и Дмитрием Виноградовым, получившим негласное прозвище «Русский Брейвик». Сейчас оба отбывают пожизненный срок в соликамской колонии «Белый лебедь» (Пермский край). Сюжет, вышедший в программе «ЧП Расследование», размещен на странице ГУФСИН по Пермскому краю в RuTube. «Осужденный Максим Петров входит в число самых известных сидельцев „Белого лебедя“. В конце 1990-х годов он наводил ужас на жителей Санкт-Петербурга, грабил их и убивал, вводя своим жертвам смертельную инъекцию», — говорится в сюжете, посвященном опасным преступникам. Петров работал фельдшером на подстанции скорой помощи, его жертвами стали 11 человек, в основном пенсионеры. В начале 2000 года маньяк был задержан. В беседе с корреспондентом НТВ преступник сказал, что считает свое прозвище обидным. Он сравнивает себя с известным киногероем Доктором Лектором («Молчание ягнят») и признался, до сих пор не любит людей и считает себя циничным. Еще один известный узник «Белого лебедя» — москвич Дмитрий Виноградов. В колонии для приговоренных к пожизненному сроку бывший юрист сидит десятый год. За это время к нему так и не пришло понимание того, зачем он совершил преступление. «Чем дальше, тем для меня это все непонятнее. Не знаю, для чего [я совершил преступление]. Я себе ответить на это вопрос не могу. Никаких целей в этом не вижу. Очень странный какой-то случай. Помню, что все это было крайне неприятно с самого начала. Почему-то я там заставлял себя это делать», — признался журналистам НТВ Виноградов. Московский юрист аптечной сети «Ригла» 7 ноября 2012 года расстрелял шестерых коллег и соискателя в офисе по месту работы. Ранее ГУФСИН по Пермскому краю опубликовало интервью с другим узником «Белого лебедя», террористом Юсуфом Крымшамхаловым, совершившим теракт в Волгодонске в сентябре 1999 года. В беседе с силовиками Крымшамхалов заявил, что искренне раскаивается в случившемся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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