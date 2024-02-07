07 февраля 2024

В ЯНАО заработает новый рыбоперерабатывающий цех

В Новом Уренгое запускают цех по глубокой переработке рыбы
© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, конвейер, рыба
Цех будет перерабатывать 350 тонн рыбы в год Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) готовится к открытию новый цех глубокой переработки рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

«Цех площадью 230 квадратных метров будет выпускать полуфабрикаты из рыбы, вяленую, соленую и копченую рыбную продукцию, пресервы и фарш. Кроме того, на территории предприятия будет работать магазин, где новоуренгойцы и гости города смогут приобрести свежую рыбу и другую продукцию, произведенную на местном предприятии», — рассказали на портале правительства ЯНАО.

Реализацией проекта занимается «Ямалторг» при поддержки правительства ЯНАО. Цех сможет перерабатывать 350 тонн рыбы в год. Открытие предприятия намечено на начало марта.

Ранее URA.RU рассказывало о запуске цеха по переработке рыбы в Надыме (ЯНАО). Модульный цех будет перерабатывать 230 тонн рыбы, производя консервы, полуфабрикаты и продукцию су-вид (приготовление пищи в вакуумном пакете — прим. ред.).

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В Новом Уренгое (ЯНАО) готовится к открытию новый цех глубокой переработки рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа. «Цех площадью 230 квадратных метров будет выпускать полуфабрикаты из рыбы, вяленую, соленую и копченую рыбную продукцию, пресервы и фарш. Кроме того, на территории предприятия будет работать магазин, где новоуренгойцы и гости города смогут приобрести свежую рыбу и другую продукцию, произведенную на местном предприятии», — рассказали на портале правительства ЯНАО. Реализацией проекта занимается «Ямалторг» при поддержки правительства ЯНАО. Цех сможет перерабатывать 350 тонн рыбы в год. Открытие предприятия намечено на начало марта. Ранее URA.RU рассказывало о запуске цеха по переработке рыбы в Надыме (ЯНАО). Модульный цех будет перерабатывать 230 тонн рыбы, производя консервы, полуфабрикаты и продукцию су-вид (приготовление пищи в вакуумном пакете — прим. ред.).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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