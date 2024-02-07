В ЯНАО заработает новый рыбоперерабатывающий цех

В Новом Уренгое (ЯНАО) готовится к открытию новый цех глубокой переработки рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.
«Цех площадью 230 квадратных метров будет выпускать полуфабрикаты из рыбы, вяленую, соленую и копченую рыбную продукцию, пресервы и фарш. Кроме того, на территории предприятия будет работать магазин, где новоуренгойцы и гости города смогут приобрести свежую рыбу и другую продукцию, произведенную на местном предприятии», — рассказали на портале правительства ЯНАО.
Реализацией проекта занимается «Ямалторг» при поддержки правительства ЯНАО. Цех сможет перерабатывать 350 тонн рыбы в год. Открытие предприятия намечено на начало марта.
Ранее URA.RU рассказывало о запуске цеха по переработке рыбы в Надыме (ЯНАО). Модульный цех будет перерабатывать 230 тонн рыбы, производя консервы, полуфабрикаты и продукцию су-вид (приготовление пищи в вакуумном пакете — прим. ред.).
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