В ЯНАО построят новый цех переработки рыбы

Власти ЯНАО построят новый цех рыбопереработки на условиях софинансирования

09 января 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

В Надыме построят цех по переработки рыбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Надыме (ЯНАО) на условиях софинансирования построят новый цех по переработке рыбы. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства. «Модульный цех площадью 360 квадратных метров позволит перерабатывать 230 тонн рыбы в год. Здесь будут производить полуфабрикаты, консервы и продукцию су-вид. Запустить производство готовой рыбной продукции планируется в Надыме. Часть затрат на строительство нового модульного цеха по переработке северной рыбы будет компенсирована правительством Ямала», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. За прошедший год на Ямале рыбные цеха и комбинаты произвели более трех тысяч тонн рыбной продукции, включая консервы. Инвестиционная программа правительства округа направлена на увеличение производственных мощностей, которые к 2026 году планируется нарастить в два раза. В конце декабря пресс-служба правительства ЯНАО сообщила строительстве цеха по переработке рыбы в Салехарде. Цех рассчитан на переработку 150 тонн рыбы в год, его открытие планируется в текущем году.

В Надыме (ЯНАО) на условиях софинансирования построят новый цех по переработке рыбы. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства. «Модульный цех площадью 360 квадратных метров позволит перерабатывать 230 тонн рыбы в год. Здесь будут производить полуфабрикаты, консервы и продукцию су-вид. Запустить производство готовой рыбной продукции планируется в Надыме. Часть затрат на строительство нового модульного цеха по переработке северной рыбы будет компенсирована правительством Ямала», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. За прошедший год на Ямале рыбные цеха и комбинаты произвели более трех тысяч тонн рыбной продукции, включая консервы. Инвестиционная программа правительства округа направлена на увеличение производственных мощностей, которые к 2026 году планируется нарастить в два раза. В конце декабря пресс-служба правительства ЯНАО сообщила строительстве цеха по переработке рыбы в Салехарде. Цех рассчитан на переработку 150 тонн рыбы в год, его открытие планируется в текущем году.