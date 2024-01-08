08 января 2024
07 января 2024

В ЯНАО построят новый цех переработки рыбы

Власти ЯНАО построят новый цех рыбопереработки на условиях софинансирования
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление на Верхнесысертском пруду. Свердловская область, чебаркульский рыбзавод чебаркульская рыба
В Надыме построят цех по переработки рыбы Фото:

В Надыме (ЯНАО) на условиях софинансирования построят новый цех по переработке рыбы. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Модульный цех площадью 360 квадратных метров позволит перерабатывать 230 тонн рыбы в год. Здесь будут производить полуфабрикаты, консервы и продукцию су-вид. Запустить производство готовой рыбной продукции планируется в Надыме. Часть затрат на строительство нового модульного цеха по переработке северной рыбы будет компенсирована правительством Ямала», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

За прошедший год на Ямале рыбные цеха и комбинаты произвели более трех тысяч тонн рыбной продукции, включая консервы. Инвестиционная программа правительства округа направлена на увеличение производственных мощностей, которые к 2026 году планируется нарастить в два раза.

В конце декабря пресс-служба правительства ЯНАО сообщила строительстве цеха по переработке рыбы в Салехарде. Цех рассчитан на переработку 150 тонн рыбы в год, его открытие планируется в текущем году.

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В Надыме (ЯНАО) на условиях софинансирования построят новый цех по переработке рыбы. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства. «Модульный цех площадью 360 квадратных метров позволит перерабатывать 230 тонн рыбы в год. Здесь будут производить полуфабрикаты, консервы и продукцию су-вид. Запустить производство готовой рыбной продукции планируется в Надыме. Часть затрат на строительство нового модульного цеха по переработке северной рыбы будет компенсирована правительством Ямала», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. За прошедший год на Ямале рыбные цеха и комбинаты произвели более трех тысяч тонн рыбной продукции, включая консервы. Инвестиционная программа правительства округа направлена на увеличение производственных мощностей, которые к 2026 году планируется нарастить в два раза. В конце декабря пресс-служба правительства ЯНАО сообщила строительстве цеха по переработке рыбы в Салехарде. Цех рассчитан на переработку 150 тонн рыбы в год, его открытие планируется в текущем году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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