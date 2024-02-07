Главе Минфина Силуанову в Кургане покажут технику для дорожников и нефтяников

Министру финансов РФ Антону Силуанову покажут на выставке достижений в Кургане дорожную и коммунальную технику заводов «Кургандормаш» и «Регион-45», а также оборудование для нефтяной отрасли. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, приближенный к властям региона.
«Министру финансов Антону Силуанову покажут технику местных предприятий. Курганская область традиционно сильна заводами „Кургандормаш“ и „Регион-45“, которые производят коммунальную и дорожную технику. Потенциал региона также представит завод „Буровые установки Кургана“, выпускающий продукцию для нефтегазовой отрасли», — рассказал источник. Также, по его словам, на выставке будут представлены техника и оборудование других предприятий региона.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане с рабочим визитом приедет глава Минфина Антон Силуанов. Чиновник проверит, как власти использовали деньги, выделенные региону для улучшения социально-экономического развития. На эти цели Курганской области было направлено пять млрд рублей до 2024 года.
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