07 февраля 2024

Главе Минфина Силуанову в Кургане покажут технику для дорожников и нефтяников

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальные проекты 2018-2024. Курган, силуанов антон, портрет, жест, жест рукой
Силуанову покажут курганскую технику на выставке достижений Фото:

Министру финансов РФ Антону Силуанову покажут на выставке достижений в Кургане дорожную и коммунальную технику заводов «Кургандормаш» и «Регион-45», а также оборудование для нефтяной отрасли. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, приближенный к властям региона.

«Министру финансов Антону Силуанову покажут технику местных предприятий. Курганская область традиционно сильна заводами „Кургандормаш“ и „Регион-45“, которые производят коммунальную и дорожную технику. Потенциал региона также представит завод „Буровые установки Кургана“, выпускающий продукцию для нефтегазовой отрасли», — рассказал источник. Также, по его словам, на выставке будут представлены техника и оборудование других предприятий региона.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане с рабочим визитом приедет глава Минфина Антон Силуанов. Чиновник проверит, как власти использовали деньги, выделенные региону для улучшения социально-экономического развития. На эти цели Курганской области было направлено пять млрд рублей до 2024 года.

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Министру финансов РФ Антону Силуанову покажут на выставке достижений в Кургане дорожную и коммунальную технику заводов «Кургандормаш» и «Регион-45», а также оборудование для нефтяной отрасли. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, приближенный к властям региона. «Министру финансов Антону Силуанову покажут технику местных предприятий. Курганская область традиционно сильна заводами „Кургандормаш“ и „Регион-45“, которые производят коммунальную и дорожную технику. Потенциал региона также представит завод „Буровые установки Кургана“, выпускающий продукцию для нефтегазовой отрасли», — рассказал источник. Также, по его словам, на выставке будут представлены техника и оборудование других предприятий региона. Ранее URA.RU писало, что в Кургане с рабочим визитом приедет глава Минфина Антон Силуанов. Чиновник проверит, как власти использовали деньги, выделенные региону для улучшения социально-экономического развития. На эти цели Курганской области было направлено пять млрд рублей до 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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