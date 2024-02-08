Правительство расширило поддержку граждан, ухаживающих за инвалидами

Мишустин: людям, ухаживающим за инвалидами, будет назначено ежемесячное пособие

08 февраля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

По информации Мишустина, размер пособия составит 10 тысяч рублей ежемесячно Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 1 января 2024 года россиянам, которые ухаживают за инвалидами, каждый месяц будут выплачиваться пособия по уходу. Их размер составит 10 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Работающим родителям и опекунам назначаются выплаты по уходу за ребенком-инвалидом младше 18 лет, а также инвалидами с детства I группы», — передает правительство РФ слова Мишустина. Он добавил, что правила начнут действовать с 1 января 2024 года. Размер выплаты составит ежемесячно 10 тысяч рублей. Такие выплаты ранее могли получать только граждане без работы. Теперь они будут назначены опекунам и родителям, которые работают неполный рабочий день, в том числе на дому или дистанционно. По словам Мишустина, таким образом у людей появится больше возможностей совмещать рабочую деятельность и заботу о близких. Ранее премьер-министр РФ отметил, что с 1 февраля в стране будут проиндексированы более 40 разных пособий. Это коснется порядка 200 млн человек. В данном случае речь идет о единовременном пособии, которое выплачивается при рождении ребенка, и ежемесячном, которое назначается по уходу за малышом. Кроме того, вырастут выплаты инвалидам, Героям России, ветеранам Великой Отечественной войны и материнский капитал, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 января 2024 года россиянам, которые ухаживают за инвалидами, каждый месяц будут выплачиваться пособия по уходу. Их размер составит 10 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Работающим родителям и опекунам назначаются выплаты по уходу за ребенком-инвалидом младше 18 лет, а также инвалидами с детства I группы», — передает правительство РФ слова Мишустина. Он добавил, что правила начнут действовать с 1 января 2024 года. Размер выплаты составит ежемесячно 10 тысяч рублей. Такие выплаты ранее могли получать только граждане без работы. Теперь они будут назначены опекунам и родителям, которые работают неполный рабочий день, в том числе на дому или дистанционно. По словам Мишустина, таким образом у людей появится больше возможностей совмещать рабочую деятельность и заботу о близких. Ранее премьер-министр РФ отметил, что с 1 февраля в стране будут проиндексированы более 40 разных пособий. Это коснется порядка 200 млн человек. В данном случае речь идет о единовременном пособии, которое выплачивается при рождении ребенка, и ежемесячном, которое назначается по уходу за малышом. Кроме того, вырастут выплаты инвалидам, Героям России, ветеранам Великой Отечественной войны и материнский капитал, передает «Национальная служба новостей».